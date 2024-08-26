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Tedavi görürken hayatını kaybeden Uzman Çavuş Hasan Aslan, Gaziantep'te defnedildi

Tedavi görürken hayatını kaybeden Uzman Çavuş Hasan Aslan, Gaziantep'te defnedildi

Ankara Onkoloji Hastanesi'nde tedavi gördüğü sırada hayatını kaybeden Uzman Çavuş Hasan Aslan'ın (26) cenazesi, memleketi Gaziantep'in Karkamış ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

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Kırsal Eceler Mahallesi'ndeki babaevine getirilen Aslan'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, helallik alındıktan sonra mezarlığa getirildi.

Aslan'ın naaşı, cenaze namazının ardından burada toprağa verildi.

Cenaze törenine Karkamış Kaymakamı Mustafa Babacan, Karkamış Belediye Başkanı Mustafa Güzel, Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan, kurum amirleri, askeri erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Uzman Çavuş Aslan'ın evli olduğu öğrenildi.

Suriye'de görev esnasında rahatsızlandıktan sonra yaklaşık 5 aydır Ankara Onkoloji Hastanesi'nde tedavi gören Aslan, dün yaşamını yitirmişti.

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