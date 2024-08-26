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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li Tuncay Özkan'a tazminat davası

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li Tuncay Özkan'a tazminat davası

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medyadaki ifadeleri nedeniyle CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan hakkında 250 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, yaptığı açıklamada, "CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan aleyhine, Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan mesnetsiz ve düzeysiz açıklamaları nedeniyle 250 bin liralık manevi tazminat davası açılmıştır." bilgisini verdi.

Aydın, Özkan hakkında ayrıca "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına da şikayet dilekçesi sunduklarını belirtti.

Ne olmuştu?: CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'ın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım büyük tepki çekmişti. Özkan, paylaşımında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafına yer verip, Erdoğan hakkında çirkin ifadeler kullanmıştı.

Özkan, "Seni gidi züppe seni! Sarayda otur, tahta kurul, dolarlar, milyarlar oyuncağın olsun, israflık, müsriflik yoldaşın, zenginler senin arkadaşın bize mi diyorsun “gösteriş müptelası” diye? 13 uçak sende. Lüks hayat sende. Konvoylar dolusu otomobil yurt içinde yurt dışında sende. 22 yılda milleti fakir fukara koyup zenginlerin partisi olmak sende. Fakirle fukarayla dalga geçen partili sende. Dolar milyarderleri sende. Zindanlar bizim, saraylar senin, gösterişli olan biz öyle mi? Kıskandın mı? Seni sarayın züppesi seni! Erken Seçim istiyoruz. Hodri meydan!" demişti.

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