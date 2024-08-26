Kutlucan Tekstil ve Solwie Energy’den Kütahya’da çevre dostu enerji santrali

Bursa merkezli Kutlucan Tekstil, Kütahya’nın Simav ilçesinde, Yağmurlar köyünde Solwie Energy ile iş birliği yaparak büyük bir güneş enerji santrali kurma projesine imza attı.

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Kurulacak santral, 7.360 kWe AC ve 9.020,16 kWp DC güç kapasitesine sahip olacak ve yıllık 14.676.515 kWh enerji üretme kapasitesine sahip olacak. Proje, Kutlucan Tekstil’in enerji ihtiyaçlarını karşılamanın ötesinde, çevresel etkileri de azaltmayı hedefliyor. Santral, her yıl 170.821 ton karbon emisyonunu önlemeyi ve bu da yaklaşık 16.375 ağaca eşdeğer bir çevresel katkı sağlamayı amaçlıyor.

Solwie Energy CEO’su Samet Koç, projenin detaylarına dair şunları söyledi:

“Kutlucan Tekstil ile birlikte gerçekleştirdiğimiz bu proje, çevresel sorumluluk ve sürdürülebilir enerjiye olan bağlılığımızın en önemli göstergesidir. Güneş enerjisi santrali kurarak, sadece enerji ihtiyacını karşılamakla kalmayıp, aynı zamanda karbon salınımını azaltma hedefimize ulaşacağız. Projede kullanılacak Huawei inverterler, HT-SAAE güneş panelleri ve diğer yüksek teknoloji ekipmanlar, enerji verimliliğimizi artıracak ve çevresel etkimizi minimize edecektir. Bu projeyle, enerji sektöründe önemli bir adım atmış olacak ve yenilenebilir enerji alanında ülkemizin geleceğine katkıda bulunacağız.”

Kutlucan Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Kutlucan, “Bursa merkezli olarak gerçekleştirdiğimiz bu proje, hem şirketimizin enerji maliyetlerini azaltacak hem de çevreye olan sorumluluğumuzu yerine getirmemizi sağlayacak. Tekstil sektöründe sürdürülebilirlik konusunda öncü olmaya devam edeceğiz. Bu tür projeler, sektörün çevreye olan etkilerini minimize etme açısından büyük önem taşıyor” dedi.