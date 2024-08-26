BIST 9.617
DOLAR 34,02
EURO 38,08
ALTIN 2.762,37
HABER /  EKONOMİ

Kutlucan Tekstil ve Solwie Energy’den Kütahya’da çevre dostu enerji santrali

Kutlucan Tekstil ve Solwie Energy’den Kütahya’da çevre dostu enerji santrali

Bursa merkezli Kutlucan Tekstil, Kütahya’nın Simav ilçesinde, Yağmurlar köyünde Solwie Energy ile iş birliği yaparak büyük bir güneş enerji santrali kurma projesine imza attı.

Abone ol

Kurulacak santral, 7.360 kWe AC ve 9.020,16 kWp DC güç kapasitesine sahip olacak ve yıllık 14.676.515 kWh enerji üretme kapasitesine sahip olacak. Proje, Kutlucan Tekstil’in enerji ihtiyaçlarını karşılamanın ötesinde, çevresel etkileri de azaltmayı hedefliyor. Santral, her yıl 170.821 ton karbon emisyonunu önlemeyi ve bu da yaklaşık 16.375 ağaca eşdeğer bir çevresel katkı sağlamayı amaçlıyor.

Solwie Energy CEO’su Samet Koç, projenin detaylarına dair şunları söyledi:

“Kutlucan Tekstil ile birlikte gerçekleştirdiğimiz bu proje, çevresel sorumluluk ve sürdürülebilir enerjiye olan bağlılığımızın en önemli göstergesidir. Güneş enerjisi santrali kurarak, sadece enerji ihtiyacını karşılamakla kalmayıp, aynı zamanda karbon salınımını azaltma hedefimize ulaşacağız. Projede kullanılacak Huawei inverterler, HT-SAAE güneş panelleri ve diğer yüksek teknoloji ekipmanlar, enerji verimliliğimizi artıracak ve çevresel etkimizi minimize edecektir. Bu projeyle, enerji sektöründe önemli bir adım atmış olacak ve yenilenebilir enerji alanında ülkemizin geleceğine katkıda bulunacağız.”

Kutlucan Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Kutlucan, “Bursa merkezli olarak gerçekleştirdiğimiz bu proje, hem şirketimizin enerji maliyetlerini azaltacak hem de çevreye olan sorumluluğumuzu yerine getirmemizi sağlayacak. Tekstil sektöründe sürdürülebilirlik konusunda öncü olmaya devam edeceğiz. Bu tür projeler, sektörün çevreye olan etkilerini minimize etme açısından büyük önem taşıyor” dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Trabzonspor - St. Gallen maçının biletleri satışa çıktı
Trabzonspor - St. Gallen maçının biletleri satışa çıktı
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'den Tuncay Özkan'a tepki
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'den Tuncay Özkan'a tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Malazgirt zulme karşı kenetlenmenin zaferidir
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Malazgirt zulme karşı kenetlenmenin zaferidir
Vahşet! Balıkesir'de bir genç kız evindeki kanepenin içinde ölü bulundu
Vahşet! Balıkesir'de bir genç kız evindeki kanepenin içinde ölü bulundu
İstanbul'da bu hafta birçok etkinlik sanatseverlerle buluşacak
İstanbul'da bu hafta birçok etkinlik sanatseverlerle buluşacak
"Influencer" reklamları Ticaret Bakanlığı radarında
"Influencer" reklamları Ticaret Bakanlığı radarında
Anlamlı hediye! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bahçeli'ye 76 adet gül verdi
Anlamlı hediye! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bahçeli'ye 76 adet gül verdi
Kocaeli'de nişanlısıyla denizde boğulma tehlikesi geçiren kişi hastanede öldü
Kocaeli'de nişanlısıyla denizde boğulma tehlikesi geçiren kişi hastanede öldü
Sabancı Holding iştiraki DxBV, Bulutistan'ın yüzde 65 hissesini satın aldı
Sabancı Holding iştiraki DxBV, Bulutistan'ın yüzde 65 hissesini satın aldı
Beşar Esad'dan Türkiye ile normalleşme mesajı
Beşar Esad'dan Türkiye ile normalleşme mesajı
FETÖ firarisi Adil Öksüz'ün kaçışına yardım eden kişi yakalandı
FETÖ firarisi Adil Öksüz'ün kaçışına yardım eden kişi yakalandı
Emine Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümünü kutladı
Emine Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümünü kutladı