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Beşar Esad'dan Türkiye ile normalleşme mesajı

Beşar Esad'dan Türkiye ile normalleşme mesajı

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Halk Meclisi'nde yaptığı konuşmada, Türkiye ile yapılan görüşmelerde somut bir sonuç ortaya çıkmadığını açıkladı.

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Türkiye ile Suriye arasında normalleşme adımları atılıyor. İki ülke arasındaki diplomatik görüşmeler devam ediyor. Konuyla ilgili Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Halk Meclisi'nde açıklamalarda bulundu.

Rusya, İran ve Irak'ın uzlaştırma çabalarına atıfta bulunarak, "Arabulucuların ciddiyetine ve samimi isteğine rağmen girişimler kayda değer bir sonuç vermedi" diyen Esad, şöyle devam etti:

"Bir ilişkiyi yeniden tesis etmek, önce onun yıkımına yol açan nedenleri ortadan kaldırmayı gerektirir."

Suriye Devlet Başkanı, Türk askerlerinin Suriye'den çekilmesini istediğini ancak bunun görüşmeler için bir ön koşul olmadığını belirtti.

Esad, SANA'nın aktardığına göre, "Egemenlik ve uluslararası hukuk, ilişkilerin onarılması konusunda ciddi olan tüm tarafların ilkeleriyle tutarlıdır ve terörle mücadele her iki tarafın da ortak çıkarıdır." dedi.

Ne olmuştu?

Geçtiğimiz ay Ankara-Şam ilişkilerindeki 'normalleşme' sürecine yönelik konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Esad ile olası bir görüşme için 'her an' davette bulunabileceklerini söylemişti.

Erdoğan, Beşar Esad'ın Türkiye ile ilişkileri düzeltmek adına bir adım attığı anda 'karşılık vereceklerini' söylemiş ve şu ifadeleri kullanmıştı:

Şimdi öyle bir noktaya geldik ki Beşşar Esad şu anda Türkiye ile ilişkileri düzeltme noktasında bir adım attığı anda biz de ona karşı o yaklaşımı gösteririz. Çünkü biz dün Suriye ile düşman değildik ki biz Esad ile ailece görüşüyorduk.

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