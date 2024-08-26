Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı hayatını kaybetti

Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar, geçirdiği kalp krizi sebebiyle hayatını kaybetti.Abone ol
Türkiye Motosiklet Federasyonunun sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre Bekir Yunus Uçar'ın cenazesi Fatih Camisi'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Eski Kozlu Mezarlığı'na defnedilecek.
Bakan Bak'tan taziye mesajı
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, hayatını kaybeden Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar için taziye mesajı yayımladı.
Bakan Bak, mesajında "Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar'ın vefat ettiğini derin bir teessürle öğrendim. Ülkemizde motosiklet sporunun gelişimine önemli katkılarda bulunan merhum Bekir Yunus Uçar'a Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve spor camiasına başsağlığı diliyorum." ifadelerine yer verdi.