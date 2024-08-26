Mourinho'dan maç sonu 'VAR' tepkisi

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe, Rizespor'u deplasmanda 5-0 yendi. Maç sonrası Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, hakem ve VAR kararlarının kötü olduğunu belirterek takımının performansıyla galibiyet aldığını söyledi.

Abone ol

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe, Rizespor'u deplasmanda 5-0 mağlup etti.

Sarı lacivertli takımın çalıştırıcısı Jose Mourinho karşılaşma sonrasın beIN Sports'a konuştu.

"Kendi aramızda eğleniyorduk"

Farklı galibiyeti değerlendiren Portekizli teknik adam, karşılaşmada 3 gol atan Fred'i oyundan aldıktan sonra Brezilyalı futbolcu ile aralarında geçen konuşmanın sorulması üzerine "Kendi aramızda eğleniyorduk. Maç bitmişti, biz de eğleniyorduk." diyerek yanıt verdi.

Mourinho, açıklamalarının devamında şu ifadeleri kullandı:

"11 oyuncuya değil, takıma ihtiyacımız var"

"Sanırım önümüzde yaklaşık 50 maç var. 50 maç olduğu zaman da sizin 11 oyuncuya değil, bir takıma ihtiyacınız oluyor. Aksi halde bunun altından kalkamazsınız. Takım dengeli olduktan sonra bu durumla farklı bir şekilde baş edebilirsiniz."

"Fred'in takıma kattığı dinamizm farklı"

"Daha önceki bir röportajımda Fred'in eksikliğini hissettiğimizi söylemiştim ama 3 gol attığı için değil. Muhtemelen hayatı boyunca bir daha 3 gol atmayacak. Onun takıma kattığı dinamizm farklı.

"Elimizde 1 tane Szymanski olması üzücü. 2 tane Szymanski olsa 2 Szymanski ile oynardım. 3 tane olsa, 3 tane Szymanski ile oynardım."

"İsmail Yüksek'in adını bağırdıkları zaman mutlu oluyorum"

"Taraftarlar İsmail Yüksek'in adını ya da diğer oyuncuların adını bağırdığı zaman mutlu oluyorum ama kaybettiğimizde takım olarak kaybediyoruz, kazandığımızda takım olarak kazanıyoruz. Bugün takım çok iyi bir performans sergiledik."

"Çok kötü hakem ve VAR kararlarına karşı oynadık"

"Bugün çok kötü hakem kararlarına ve VAR kararlarına karşı oynadık. Bugün kazandık, bunun sebebi takımın iyi bir performans göstermesiydi."