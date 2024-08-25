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Adana Demirspor 1 puanı son dakikada kurtardı

Adana Demirspor 1 puanı son dakikada kurtardı

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Kasımpaşa ve Adana Demirspor 2-2 berabere kaldı. Kasımpaşa'nın gollerini Hajradinovic ve da Costa, Adana Demirspor'un gollerini ise Barasi ve Manev attı. Bu sonuçla Kasımpaşa 2, Adana Demirspor ise 1 puana ulaştı.

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Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 3. hafta maçında Kasımpaşa ile Adana Demirspor karşı karşıya geldi.

Çekişmeli mücadelede kazanan çıkmadı ve müsabaka 2-2'lik beraberlikle son buldu.

Kasımpaşa'nın getiren golleri 30. dakikada Haris Hajradinovic ve 59. dakikada Nuno da Costa kaydetti. Adana Demirspor'un sayıları ise 65. dakikada Yusuf Barasi ve 90+3'te Jovan Manev'den geldi.

Bu sonuçla birlikte Kasımpaşa 2, Adana Demirspor ise 1 puana yükseldi.

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