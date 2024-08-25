Nasrallah'tan misilleme açıklaması: Tamamlandı...

İsrail'in kuzeyinde tansiyon yükselirken, İsrail ve Hizbullah arasında karşılıklı saldırılar devam ediyor. İsrail Başbakanı Netanyahu, Lübnan'a düzenlenen saldırılara değinerek "Kim bize zarar verirse biz de ona veririz" derken, Hizbullah lideri Nasrallah, 320 füzeyle 11 askeri noktanın vurulduğunu ve misilleme operasyonunun ilk aşamasının tamamlandığını açıkladı.

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İsrail'in kuzeyindeki tansiyon her geçen gün artıyor. Karşılıklı saldırılar dün geceden beri devam ediyor. İsrail başbakanı Netanyahu, Lübnan'a bu sabah düzenledikleri saldırılara işaret ederek, "Kim bize zarar verirse biz de ona veririz." dedi ve İsrail ordusuna "tehdidi" ortadan kaldırması talimatı verdiklerini belirtti.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah ise 18:00'de bir konuşma yaptı. Hizbullah İsrail'e yönelik misillemenin ilk aşamasının tamamlandığını duyuran Nasrallah, İsrail askeri üsleri ve kışlalarının hedef alındığını açıkladı.

Nasrallah'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

Operasyonun adı Erbain operasyonu, hedefimiz İsraildeki siviller ya da altyapı değildi, askeri hedefleri vurmamız gerektiğine karar verdik. İsrailin Glilot Askeri İstihbarat Üssünü hedef aldık. Dünya Amerikalıların Netanyahu'yu Gazzeye yönelik saldırıyı durdurmaya zorlayabileceğini biliyor. İsraile saldırının erteleme nedenlerinden biri ateşkes görüşmeleriydi, İsraile saldırıları durdurması için fırsat vermek istedik.

"320 füzeyle 11 askeri nokta vuruldu"

Hizbullah tarafından gelen açıklamadaysa saldırıların geçen ay üst düzey komutanlarından Fuad Şükür'ün öldürülmesine misilleme olarak düzenlendiği belirtildi. Saldırıların ilk aşamasının tamamlandığı kaydedildi.

Saldırılarda 320'den fazla Katyuşa roketiyle insansız hava araçlarının kullanıldığı ve İsrail'e ait 11 askeri noktanın vurulduğu açıklandı.