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Yusuf Dikeç'in annesiyle olan fotoğrafına çirkin saldırı!

Yusuf Dikeç'in annesiyle olan fotoğrafına çirkin saldırı!

Olimpiyatlara damga vuran milli atıcımız Yusuf Dikeç, sosyal medyada annesi ile fotoğrafını paylaştı. Dikeç'in bu karesine sosyal medyadaki bazı hesaplardan hadsiz yorumlar geldi.

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Paris 2024 Olimpiyatları'nda gümüş madalya kazanmasının yanı sıra atışlar sırasındaki duruşuyla çok konuşulan Yusuf Dikeç annesiyle olan bir karesini sosyal medya hesabından paylaştı.

Dikeç annesiyle olan fotoğrafını, "En değerlim" anlamına gelen "My Most Precious...." notuyla paylaştı.

Bazı kullanıcılar bu fotoğrafın altına çok çirkin yorumlarda bulundu.

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