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Cemal Enginyurt Twitter'ı yangın yerine çevirdi! Mehmet Şimşek istifa etti yaygarasının perde arkası

Gazeteci Hadi Özışık, Perde Arkası'nda gündeme damga vuran konulara ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

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Geçtiğimiz günlerde akademisyen Erol Mütercimler ilginç bir iddia ortaya attı. Öyle ki bu iddiaya göre Mehmet Şimşek, 2 hafta önce istifa etmiş. Ancak Cevdet Yılmaz araya girip ikna etmiş.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cuma akşamı resmi X hesabında yaptığı bir açıklamada bir süredir gündemde olan istifa söylentilerine açıklık getirdi. "Anlaşılan yapılan resmi açıklamalar yetmemiş, bir de buradan yazayım! İstifa etmedim. Dolaşıma koyulan senaryolar doğru değildir" diyen Şimşek, "Ekonomi yönetimi bir ekip ruhuyla çalışıyor. Aldığımız büyük ve zor sorumluluğun farkındayız. Bu sorumluluğun bilinciyle her gün daha iyiye ulaşmak için çalışıyoruz" diye ekledi.

Tabi uzun zamandır Cumhur İttifakı ve MHP Lideri Devlet Bahçeli üzerinden sürekli kaos çıkarma peşinde olanlar bu sefer Mehmet Şimşek üzerinden benzer senaryo yamaya devam ediyor.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç’un kendisini ziyareti sırasında odada bulunan bir saatte 17-25 sayılarının görülmesi üzerine kamuoyunda yapılan tartışmalara tepki gösterdi. Bahçeli, 15 Temmuz’un da 17-25 Aralık’ın da hatırlarından ve gündemlerinden çıkarılmasının mümkün olmadığını söyleyerek, “Elbette bu odaklarla günü geldiğinde hesaplaşmak kaçınılmazdır” dedi.

Hepsini ve daha fazlasını Hadi Özışık Perde Arkası'nda değerlendirdi.

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