İsrail, Lübnan'a saldırı başlattı! Hizbullah, Şükür suikastına karşılık İsrail'i vurdu

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, Hizbullah’ın İsrail’e yönelik geniş çaplı bir saldırı hazırlığında olduğunu belirterek, Lübnan’ın güneyine saldırıların başladığını açıkladı.

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Hagari, yaptığı açıklamada, “Az önce Lübnan’dan İsrail topraklarına füze ve roketli saldırılar düzenlendi. Bunun üzerine İsrail bölgelerinde sirenler aktifleştirildi.” dedi.

Hizbullah’ın geniş çaplı bir saldırı hazırlığında olduğuna dikkati çeken Hagari, İsrail ordusunun buna karşılık Hizbullah hedeflerini vurmaya başladığını vurguladı.

Hahari, Lübnan’daki Litani Nehri’nin güneyinde yaşayan Lübnanlılara bulundukları bölgeleri terk etme çağrısı yaparak, İsrail’in kendisine yönelik tüm tehditleri ortadan kaldıracağı uyarısında bulundu.

Öte yandan, İsrail Ordu Radyosu’nun haberine göre, İsrail ordusuna ait savaş uçakları şu ana kadar Lübnan’ın güneyinde 40 hedefi vurdu.

Hizbullah, dün akşam, iki kamikaze insansız hava aracıyla (İHA) ülkenin güney sınırı yakınlarındaki iki İsrail askeri bölgesini ve askerleri hedef aldığını duyurmuştu.

Hizbullah’tan yapılan iki farklı yazılı açıklamada ise İsrail’in kuzeyinde 10 ayrı noktanın daha hedef aldığı kaydedilmişti.

İsrail’in başkenti Tel Aviv’deki Uluslararası Ben Gurion Havalimanı’nın tüm uçuşlara kapatıldığı bildirildi.

İsrail’in Lübnan’a kapsamlı saldırı başlatmasının ardından Hizbullah da Şükür için saldırı duyurusu yaptı

Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, "İslami Direniş Hareketi Mücahidleri, Büyük Komutan Fuad Şükür'e düzenlenen suikasta misilleme çerçevesinde, Siyonist rejimin (İsrail) derinliklerine ve daha sonra açıklanacak olan bir İsrail askeri hedefine doğru çok sayıda insansız hava aracıyla (İHA) hava saldırısı başlattı." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, ayrıca "çok sayıda füzeyle işgal altındaki Filistin'in kuzeyinde (İsrail'in kuzeyi) çok sayıda düşman bölgesi, kışla ve demir kubbe platformu da hedef alındı." ifadelerine yer verildi.

İsrail'de 48 saat olağanüstü hal ilan edildi

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Lübnan'a başlattıkları "önleyici saldırı" ve Hizbullah'ın da komutanlarından Fuad Şükür'ün suikastına misilleme başlatmasının ardından İsrail'de 48 saat olağanüstü hal ilan edildiğini duyurdu.

Netanyahu'dan Lübnan'a saldırıya ilişkin açıklama

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Lübnan'a bu sabah düzenledikleri saldırılara işaret ederek, "Kim bize zarar verirse biz de ona veririz." dedi.

İsrail Lübnan'a 100 kadar savaş uçağıyla saldırı düzenlediğini açıkladı

İsrail ordusu, Lübnan'a bu sabah düzenlediği saldırıya 100 kadar savaş uçağının katıldığını açıklayarak, binlerce füzenin fırlatılacağı rampaları etkisiz hale getirdiğini ileri sürdü.