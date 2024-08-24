İsrail'in saldırısında anne ve 8 aylık bebek hayatını kaybetti

İsrail'in Bureyc Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda bir anne ve 8 aylık bebeği hayatını kaybetti. Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki El-Avde Hastanesi'nde eşine ve kızına veda eden acılı baba, "Sivillerin suçu ne?" diyerek tepki gösterdi. Baba, evine döndüğünde eşini parçalanmış halde, bebeğini ise bombalama sonucu sokağa düşmüş olarak bulduğunu anlattı.

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Nusayrat Mülteci Kampı'nda bulunan El-Avde Hastanesindeki sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail'in Bureyc Mülteci Kampına saldırıları sonucu bir bebek ile annesi hayatını kaybetti. Acılı baba, hastanede yerde yatan kızı ve eşine veda ederken, "Sivillerin suçu ne?" diye haykırdı.

AA muhabirine konuşan Filistinli baba, "Top mermilerinin evimin üzerine düştüğünü görünce evime gittim. Eşimi parçalara ayrılmış halde buldum, 8 aylık kızım ise bombalama sonucu üçüncü kattan sokağa düşmüştü." dedi.

Baba, kızının İsrail saldırıları sırasında doğduğunu, doğumuna bile sevinemediklerini söyledi.