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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Instagram açıklaması! Yeniden kapatılacak mı?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Instagram açıklaması! Yeniden kapatılacak mı?

Geçtiğimiz günlerde uzun bir süre boyunca Türkiye'ye erişimi kapatılan Instagram'ın, yeniden kapatılabileceğine dair sorulara Adalet Bakanı Yılmaz Tunç yanıt verdi.

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, CNN Türk'te katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin soruları cevapladı. 

Instagram kapatılacak mı?

Instagram'ın Türkiye'deki ilgili kurumların talebini yerine getirmemesi halinde tekrar kapatılmasının söz konusu olup olmayacağına ilişkin Tunç, kanunda çocuk istismarı, terör propagandası gibi bazı katalog suçlar bulunduğunu, bunlarla ilgili yapılan ihbarda yargının "Bu içeriği çıkarın" dediğini, ancak çıkarılmadığı takdirde de para, reklam, bant daraltma şeklinde kademeli cezalar uygulandığını anlattı.

Sosyal medya şirketlerinin Türk hukukuna saygı duyması gerektiğinin altını çizen Tunç şöyle konuştu;

"(Instagram'da) Burada bazı terör örgütü mensuplarının, propagandaya yönelik hem hesapları var hem de paylaşımları söz konusu oluyor. 

Özellikle suç teşkil eden bu durumların mahkeme kararları çerçevesinde sosyal medya şirketine gönderildiğinde mutlaka o hesabın kapatılması, mahkeme kararını uygulaması lazım" 

"Bu adımları atmazlarsa sonuç eğer bant daraltmaya kadar varırsa ki kademeli bir ceza söz konusu, elbette o zaman istemediğimiz bir durum ortaya çıkar. 

Milyonlarca insanımızın kullandığı sosyal medya platformunun biz kapatılmasını ister miyiz? Elbette ki istemeyiz" 

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