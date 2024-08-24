Beşiktaş'ta Necip Uysal şoku! Antrenmanda sakatlandı, 6-8 ay olmayabilir

Beşiktaş, takım kaptanlarından Necip Uysal'ın sol dizinde ön çapraz bağ yaralanması tespit edildiğini açıkladı.Abone ol
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın bugün gerçekleştirdiği antrenmanında sol dizinde rotasyonel yaralanma meydana gelen futbolcumuz Necip Uysal'ın Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan muayene ve MR görüntülemesinde, sol dizinde ön çapraz bağ yaralanması tespit edilmiştir. Necip Uysal'ın tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır." denildi.
Necip Uysal'ın 6-8 ay sahalardan uzak kalabileceği belirtiliyor.
Beşiktaş formasıyla 461 maça çıkan Necip Uysal, 6 gol - 18 asistlik bir performans sergiledi.