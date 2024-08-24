BIST 9.668
DOLAR 33,98
EURO 38,03
ALTIN 2.745,10
HABER /  SPOR

Beşiktaş'ta Necip Uysal şoku! Antrenmanda sakatlandı, 6-8 ay olmayabilir

Beşiktaş'ta Necip Uysal şoku! Antrenmanda sakatlandı, 6-8 ay olmayabilir

Beşiktaş, takım kaptanlarından Necip Uysal'ın sol dizinde ön çapraz bağ yaralanması tespit edildiğini açıkladı.

Abone ol

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın bugün gerçekleştirdiği antrenmanında sol dizinde rotasyonel yaralanma meydana gelen futbolcumuz Necip Uysal'ın Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan muayene ve MR görüntülemesinde, sol dizinde ön çapraz bağ yaralanması tespit edilmiştir. Necip Uysal'ın tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır." denildi.

Necip Uysal'ın 6-8 ay sahalardan uzak kalabileceği belirtiliyor.

Beşiktaş formasıyla 461 maça çıkan Necip Uysal, 6 gol - 18 asistlik bir performans sergiledi.

ÖNCEKİ HABERLER
Ankara'da sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu 5 yaşındaki çocuk yaralandı
Ankara'da sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu 5 yaşındaki çocuk yaralandı
Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Eski Jandarma Genel Komutanı emekli Orgeneral Galip Mendi vefat etti
Eski Jandarma Genel Komutanı emekli Orgeneral Galip Mendi vefat etti
Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal'dan Berat Albayrak'a teşekkür
Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal'dan Berat Albayrak'a teşekkür
Otomotivde doğrulanmış ilan dönemi: Bakan Bolat detayları açıkladı
Otomotivde doğrulanmış ilan dönemi: Bakan Bolat detayları açıkladı
Yalova'da sahile dinlenmeye gitti 'imdat' sesini duyunca...
Yalova'da sahile dinlenmeye gitti 'imdat' sesini duyunca...
MHP'den Arzu Erdem açıklaması: "Partimizle bir alakası yok"
MHP'den Arzu Erdem açıklaması: "Partimizle bir alakası yok"
DMM'den 'Sığınmacılar Göç İdaresi'nde sıra beklemesin diye noterlerle anlaşıldı' iddialarına yanıt
DMM'den 'Sığınmacılar Göç İdaresi'nde sıra beklemesin diye noterlerle anlaşıldı' iddialarına yanıt
Başakşehir'de pazarcıların silahlı kavgasında kan aktı
Başakşehir'de pazarcıların silahlı kavgasında kan aktı
Direksiyon başında kalp krizi geçirdi hayatını kaybetti
Direksiyon başında kalp krizi geçirdi hayatını kaybetti
Dilan Çıtak 'Tatlıses' soyadını kaldırdı
Dilan Çıtak 'Tatlıses' soyadını kaldırdı
İstanbul Havalimanı, günlük ortalama uçuşla Avrupa'nın zirvesinde
İstanbul Havalimanı, günlük ortalama uçuşla Avrupa'nın zirvesinde