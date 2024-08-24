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Başakşehir'de pazarcıların silahlı kavgasında kan aktı

Başakşehir'de pazarcıların silahlı kavgasında kan aktı

Başakşehir'de kapalı pazar alanında yer işgali nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi silahla yaralandı.

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2. Kısım'daki kapalı pazar alanında, tezgahlarını kuran esnaf arasında yer işgali nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Pazarcı esnafından Y.G., belinden çıkardığı tabancayla üç el ateş etti.

Kurşunlardan biri sırtına isabet eden pazarcı E.G. (21) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı ambulansla hastaneye kaldırılırken polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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