Dilan Çıtak 'Tatlıses' soyadını kaldırdı

İbrahim Tatlıses ile Işıl Çıtak'tan dünyaya gelen kızı şarkıcı Dilan Çıtak arasında sular durulmuyor. Ünlü sanatçının evlat ayırdığını iddia eden Çıtak, sosyal medya hesabından Tatlıses soyadını kaldırdı.

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Şarkıcı Dilan Çıtak, geçtiğimiz aylarda babası İbrahim Tatlıses’i kastederek psikolojik şiddet ve mobbing gördüğünü açıklamıştı.

Ardından babasının evlat ayırdığını iddia eden Çıtak, “Ben bir bedel ödediysem herkes ödeyecek. Çıktı bir anda ‘Dilan benim kızım’ dedi. O saatten sonra beni seven kadar sevmeyen de oldu. Bir sürü insan iş anlaşmasını feshetti. Tatlıses soyadının benim yaptığım müziğe hiçbir faydası yok" şeklinde açıklamalar yapmıştı.



"SOYADIMI KULLANMASIN"

Çıtak'ın sözleri üzerine sessizliğini bozan Tatlıses ise “Benim soyadımı kullanmasın. Dilan Çıtak’ın tek derdi İdo Bey" demişti.

Baba-kız arasındaki gerilim giderek tırmanırken Dilan Çıtak'tan soyadı hamlesi geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan ünlü isim, "Uzun zamandır onaylı hesap ismi nasıl değiştirilir arayışındayız merak etmeyin. Zaten istemeden olmuştu. Kısmetse yakın zamanda sadece ben olarak kalacak olmak harika. Üzerimden büyük bir yük kalktı inanın oh diyorum, şükür diyorum" dedi.



Dilan Çıtak sosyal medya hesabından "Tatlıses" soyadını kaldırdı.