CHP lideri Özgür Özel'den 'cumhurbaşkanı adaylığı' açıklaması

Bir televizyon programına katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, cumhurbaşkanlığı adaylığı sorusuna net yanıt verdi.

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Habertürk TV'de Faruk Aksoy'un sunduğu Burası Haftasonu programına konuk oldu. Gündeme ilişkin konuları değerlendiren Özel, soruları da yanıtladı.

Aksoy, Özel'e net bir şekilde cumhurbaşkanı adaylığı sorusunu yönetti. Özel, soruya aynı netlikte cevap verdi.

Cumhurbaşkanı adayı olmadığını söyleyen Özel şöyle konuştu:

"Aday değilim. Çok net. Ben daha önce de anlatmıştım, cumhuriyetin ikinci yüzyılının ilk genel seçimlerinde Mustafa Kemal Atatürk'ün ve hepimizin partisini yeniden iktidar yapmaya ve o gece genel başkan olmaya adayım. Bu hiç azımsanacak bir irade, hedef değildir. Recep Tayyip Erdoğan'ın 24 yıllık iktidarını sona erdiren, CHP'li cumhurbaşkanı seçtiren bir genel başkan olan, bu işi başaran ekipte genel başkanlık yapmış biri olarak tarihe geçmek onurların en büyüğü. Ben teknik direktörüm, 90. dakikada penaltı atılacak. Penaltıya tüm taraftara belki sorarak, en doğru kararı vererek, en doğrusu kimse ona attıracağım"

Kılıçdaroğlu-İmamoğlu görüşmesi

Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun görüşmesine ilişkin, "Son derece sağlıklı bir görüşme. Böyle bir görüşmenin yapılmamasını düşünmek saçmalık. Normali bu. Sayın Ekrem İmamoğlu'nu iki kez aday göstermiş. Birlikte yol yürümüşler, cumhurbaşkanı adaylığı formülünü görüşmüşler" dedi.

"Ramallah ve Batı Şeria'ya gidiyorum"

Özel, "Beşar Esad'dan gün bekliyoruz, resmi yazımızı yolladık. Ramallah'a ve Batı Şeria'ya gidiyorum. Sayın Mahmud Abbas'la telefonda konuştum. CHP lideri randevu istemez, ikinci vatanına ne zaman isterse gelir dedi. Kendisi uygun görürse, kendisine eşlik etmek isteriz Gazze'de" diye konuştu.