BIST 9.668
DOLAR 33,98
EURO 38,03
ALTIN 2.745,10
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

İzmir'de çocukların 150 TL'lik borç tartışmasına büyükler de katılınca kan aktı!

İzmir'de çocukların 150 TL'lik borç tartışmasına büyükler de katılınca kan aktı!

İzmir'in Karabağlar ilçesinde alacak verecek meselesinden çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Abone ol

İddiaya göre, Limontepe Mahallesi 3821 Sokak'ta, iki çocuk arasında 150 liralık borç meselesinden tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olaya çocukların ağabeyleri de dahil oldu.

Olayda Ş.G. (20) tabanca ile F.K. (25) ve R.Y'ye (30) ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı F.K. ile R.Y. ambulansla İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

ÖNCEKİ HABERLER
Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'a konuk olacak: Fred sahaya dönüyor
Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'a konuk olacak: Fred sahaya dönüyor
Edirne'de içme suyu sıkıntısı başladı! Tarım alanlarına su verilmiyor
Edirne'de içme suyu sıkıntısı başladı! Tarım alanlarına su verilmiyor
"Mehmet Şimşek istifa etti' dedi, yalanı çürütüldü! Cemal Enginyurt'un yıllar önce aldığı ceza gündem oldu
"Mehmet Şimşek istifa etti' dedi, yalanı çürütüldü! Cemal Enginyurt'un yıllar önce aldığı ceza gündem oldu
Yolcu otobüsüne teslim edilen emanet bavuldan neler çıktı neler!
Yolcu otobüsüne teslim edilen emanet bavuldan neler çıktı neler!
İletişim Başkanlığı, 'maymun çiçeği' hastalığına ilişkin merak edilen soru ve yanıtları yayımladı
İletişim Başkanlığı, 'maymun çiçeği' hastalığına ilişkin merak edilen soru ve yanıtları yayımladı
Kızıldeniz'de Yunan gemisine saldırı! Husiler görüntüleri yayınladı
Kızıldeniz'de Yunan gemisine saldırı! Husiler görüntüleri yayınladı
Eskişehir merkezli 11 ilde uyuşturucu satışı yapanlara operasyon
Eskişehir merkezli 11 ilde uyuşturucu satışı yapanlara operasyon
İstanbul'da 3 ilçede nem oranı yüzde 100'ü bularak rekor kırdı
İstanbul'da 3 ilçede nem oranı yüzde 100'ü bularak rekor kırdı
38 kişiyi taşıyordu! Burdur'da yolcu otobüsü şarampole devrildi: Yaralılar var
38 kişiyi taşıyordu! Burdur'da yolcu otobüsü şarampole devrildi: Yaralılar var
Ekmeğe yeni standart! Artık fırın adı, nerede ve ne zaman üretildiği üzerinde yazacak...
Ekmeğe yeni standart! Artık fırın adı, nerede ve ne zaman üretildiği üzerinde yazacak...
Mısır Devlet Başkanı Sisi, Türkiye'ye geliyor tarih belli oldu
Mısır Devlet Başkanı Sisi, Türkiye'ye geliyor tarih belli oldu
İnternetten 'görevi tamamla kazanç sağla' vaadiyle dolandırıcılığa 7 tutuklama
İnternetten 'görevi tamamla kazanç sağla' vaadiyle dolandırıcılığa 7 tutuklama