Ekmeğe yeni standart! Artık fırın adı, nerede ve ne zaman üretildiği üzerinde yazacak...

Ekmeğe yeni standartlar getirildi. TSE'nin hazırladığı düzenlemeyle ambalajlı olanlar değil ama fırınlarda dumanı üstünde satılan ekmeklerle ilgili dikkat çeken detaylar var. Artık ekmeğin üzerinde fırın adı, nerede, ne zaman üretildiği yazılı olacak. Söz konusu karar ise fırıncıları memnun etmedi.

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Ekmek satışıyla ilgili yeni düzenlemeye gidildi. Buna göre ekmeğe bazı standartlar getirildi: Kabarıcak, iyi pişecek, fakat yanmış olmayacak, elle temas edilmeyecek, fırın adı, nerede ve ne zaman üretildiği, de üzerinde yazılı olacak.

Yeni düzenlemeyle birlikte getirilecek kriterleri Türk Standartları Enstütüsü (TSE) belirledi. Ambalajın üzerindeki etikette, tüketicinin merak ettiği her türlü bilgi yer alacak.

Kullanılan un da yazacak

Ambalajlı ekmeğin paketi üzerinde hangi un kullanıldıysa o un yazılacak. Üretildiği tarih, son kullanma tarihi ya da raf ömrü paketin üzerinde bulunacak.

Eğer ürün ambalajsızsa o ürüne el değmemesi için ya kağıda sarılacak ya da poşete koyulacak.

Fırıncılar tepkili

Ekmeğe getirilen yeni standartlar tüketicilerden olumlu tepki alırken, fırıncıları ise memnun etmedi.

ATV Haber'e konuşan fırıncı Fehmi Aksünür, "Sıcak sıcak satış varken, soğuk satıştan kim faydalanır? Müşteri rahatça ekmeğini almak ister. Akşamdan kalan ekmeği biz sabah satamayız. Sıcak çıkan ekmeği bekletemeyiz. Kimse almaz." dedi.

Bir başka fırıncı İshak Atış ise "Biz paket ekmek yapmıyoruz. Ekmek için bir katkı maddesi de kullanmıyoruz" ifadelerini kullanırken, söz konusu etiket düzenlemesinin ekstra da bir maliyet getireceğine de dikkat çekti.