Fenerbahçe resmen açıkladı: Ferdi Kadıoğlu yuvadan uçuyor!

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Ferdi Kadıoğlu, İngiliz kulübü Brighton'a transfer oluyor. Sarı lacivertli ekip, yaptığı resmi açıklamada Kadıoğlu'nun sağlık kontrolünden geçmek üzere izinli bir şekilde İngiltere'ye gideceğini duyurdu.

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Fenerbahçe ve Milli Takım'da sergilediği performansla Avrupa kulüplerinin dikkatini çeken Ferdi Kadıoğlu, Brighton'a transfer oluyor.

Uzun süredir Ferdi Kadıoğlu'nu transfer etmek için görüşmelerde bulunan Brighton, Fenerbahçe ile anlaşmaya vardı. Brighton'ın Ferdi Kadıoğlu için 30-35 milyon Euro arasında rekor bir bonservis bedeli ödeyeceği öğrenildi.

Ferdi Kadıoğlu'nun Brighton ile 5 yıllık sözleşme imzalanası bekleniyor.

Evindeki eşyaları toparlayan ve takım arkadaşlarıyla vedalaşan Ferdi Kadıoğlu, sağlık kontrollerinden geçmek için bu gece Türkiye'den ayrıldı. Milli futbolcu, ailesiyle birlikte 20:30'da Atatürk Havalimanı’ndan kalkan özel bir uçakla İngiltere’ye gitti.

Fenerbahçe'den konu ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Futbolcumuz Ferdi Kadıoğlu, Premier Lig ekiplerinden Brighton ile transfer görüşmelerini ilerletmek ve sağlık kontrolünden geçmek üzere kulübümüz tarafından izinli bir şekilde İngiltere'ye gidecektir."