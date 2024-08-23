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Bakanlıktan Vaniköy'deki kaçak inşaat ile ilgili suç duyurusu

Bakanlıktan Vaniköy'deki kaçak inşaat ile ilgili suç duyurusu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, yaptığı açıklamada Üsküdar ilçesi, Vaniköy Mahallesi'ndeki kaçak inşaat ile ilgili 2 ayrı suç duyurusunda bulunulduğunu belirtti.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ekiplerce Üsküdar ilçesindeki Vaniköy Mahallesi'nde, Boğaziçi Öngörünüm Bölgesinde yer alan bir yapıda yapılan inceleme sonucu, yapı inşaat izin belgesinin ibraz edilmemesi ve inşa faaliyetinin ruhsatsız olarak sürdürüldüğünün tespitiyle inşaatın, bakanlık tarafından durdurulduğu anımsatıldı.

'2 ayrı suç duyurusunda bulunulmuştur'

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Söz konusu yapının, imar kirliliğine neden olduğu, 'Tescil Edilen Sit Alanları, Korunması Gerekli Kültür-Tabiat Varlıkları ile Korunma Alanları'nın zarar görmesine sebebiyet verme' suçlarından Bakanlığımızca İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına 2 ayrı suç duyurusunda bulunulmuştur. Süreç titizlikle takip edilmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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