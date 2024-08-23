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Altının kilogram fiyatı 2 milyon 791 bin liraya yükseldi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Altının kilogram fiyatı 2 milyon 791 bin liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 791 bin lira oldu.

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Altın piyasasında en düşük 2 milyon 750 bin lirayı, en yüksek 2 milyon 798 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 0,3 yükselişle 2 milyon 791 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 2 milyon 783 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de, altında işlem hacmi 2 milyar 912 milyon 601 bin 288,29 lira, işlem miktarı ise 1.063,70 kilogram oldu.

Tüm metallerde işlem hacmi de 2 milyar 919 milyon 724 bin 22,41 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar İstanbul Altın Rafinerisi, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler, NMGlobal Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler ve Altınbaş Kıymetli Madenler Borsası olarak sıralandı.

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