BIST 9.752
DOLAR 34,00
EURO 37,83
ALTIN 2.735,00
HABER /  SPOR

Eski Fenerbahçeli Simon Kjaer'den milli takım kararı

Eski Fenerbahçeli Simon Kjaer'den milli takım kararı

Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen 35 yaşındaki defans oyuncusu Simon Kjaer, Danimarka Milli Futbol Takımı'na veda ettiğini bildirdi.

Abone ol

Son olarak geçen sezon İtalyan Serie A ekiplerinden Milan'da forma giyen 35 yaşındaki stoper, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Her şeyin bir sonu vardır. Kırmızı-beyazlı forma altında geçirdiğim 15 harika yılın ardından Danimarka Milli Takımı'ndan emekli olmaya karar verdim." ifadelerini kullandı.

Danimarkalı futbolcu, milli takımda 132 kez forma giydi.

ÖNCEKİ HABERLER
İsrailli eski esir, Gazze'de işkence gördüğü yönündeki haberleri yalanladı
İsrailli eski esir, Gazze'de işkence gördüğü yönündeki haberleri yalanladı
Abdullatif Şener'in oğluyla ilgili yeni gelişme! Anneannesini öldüren Bedirhan Şener'in gözetim süresi uzatıldı
Abdullatif Şener'in oğluyla ilgili yeni gelişme! Anneannesini öldüren Bedirhan Şener'in gözetim süresi uzatıldı
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'ndan M çiçeği (mpox) virüsü açıklaması
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'ndan M çiçeği (mpox) virüsü açıklaması
Gökçeada ve Bozcaada feribot hatlarına Zafer Bayramı'na özel ek seferler konuldu
Gökçeada ve Bozcaada feribot hatlarına Zafer Bayramı'na özel ek seferler konuldu
Mekke ve Medine'deki Türk okulları yeniden açılacak
Mekke ve Medine'deki Türk okulları yeniden açılacak
Bakan Murat Kurum: Ülkemizi olası tüm afetlere karşı dirençli hale getireceğiz
Bakan Murat Kurum: Ülkemizi olası tüm afetlere karşı dirençli hale getireceğiz
Jandarma Genel Komutanlığı'nda devir teslim töreni
Jandarma Genel Komutanlığı'nda devir teslim töreni
İlkay Gündoğan kararını verdi 1 yıllığına imzayı attı
İlkay Gündoğan kararını verdi 1 yıllığına imzayı attı
MEB, kitap ve kırtasiye için "fahiş fiyat" talep eden özel okullara inceleme başlattı
MEB, kitap ve kırtasiye için "fahiş fiyat" talep eden özel okullara inceleme başlattı
Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı
Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı
Cep telefonu kiralayacaklar dikkat! Uzman isimden kritik uyarı
Cep telefonu kiralayacaklar dikkat! Uzman isimden kritik uyarı
Bakan İbrahim Yumaklı duyurdu! Paralar hesaplara yatıyor
Bakan İbrahim Yumaklı duyurdu! Paralar hesaplara yatıyor