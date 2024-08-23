BIST 9.800
DOLAR 34,00
EURO 37,86
ALTIN 2.730,40
HABER /  GÜNCEL

Bakan İbrahim Yumaklı duyurdu! Paralar hesaplara yatıyor

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Bakan İbrahim Yumaklı duyurdu! Paralar hesaplara yatıyor

 Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, çiftçilerin hesabına bugün 1 milyar 479 milyon lira tarımsal destekleme ödemesi aktarılacağını bildirdi.

Abone ol

Yumaklı, sosyal medya hesabından tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin paylaşımda bulundu.

Bu ödemenin hayırlı ve bereketli olmasını temenni eden Yumaklı, "1 milyar 479 milyon 141 bin lira tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz." ifadesini kullandı.

Paylaşımda yer alan bilgilere göre, çiftçilere, bitkisel ürün sigortası için 1,2 milyar lira, büyükbaş hayvan (besi) için 175 milyon 989 bin lira, kırsal kalkınma yatırımı için 81 milyon 101 bin lira, lisanslı depolarda ürün kirası ve nakliye analizi için 12 milyon 875 bin 62 lira, sertifikalı tohum üretimi için 8 milyon 324 bin 976 lira, geleneksel zeytin bahçelerinin rehabilitasyonu için 850 bin 962 lira destek ödemesi yapılacak.

ÖNCEKİ HABERLER
CHP Genel Başkanı Özel, sanatçı Bedri Baykam'ı ağırladı
CHP Genel Başkanı Özel, sanatçı Bedri Baykam'ı ağırladı
Galatasaray'da Dursun Özbek'ten taraftara transfer müjdesi! "Kerem Aktürkoğlu" açıklaması
Galatasaray'da Dursun Özbek'ten taraftara transfer müjdesi! "Kerem Aktürkoğlu" açıklaması
Kassam Tugayları Gazze'de İsrail askerleriyle çatıştı ölü ve yaralılar var
Kassam Tugayları Gazze'de İsrail askerleriyle çatıştı ölü ve yaralılar var
10 yıldır su içerken bile zorlanıyordu! Uygulanan tedaviyle sağlığına kavuştu
10 yıldır su içerken bile zorlanıyordu! Uygulanan tedaviyle sağlığına kavuştu
Bu hafta 9 film vizyona girecek
Bu hafta 9 film vizyona girecek
Irak'ta terör kamplarına operasyon: 16 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ta terör kamplarına operasyon: 16 terörist etkisiz hale getirildi
Bodrum'da deprem oldu! AFAD şiddetini duyurdu
Bodrum'da deprem oldu! AFAD şiddetini duyurdu
Kuveyt Türk'ten çiftçilere finansal destek
Kuveyt Türk'ten çiftçilere finansal destek
Opel Corsa, yılın ilk yarısında Almanya'da sınıfının en çok tercih edilen aracı oldu
Opel Corsa, yılın ilk yarısında Almanya'da sınıfının en çok tercih edilen aracı oldu
2024-KPSS lisans sınavları cevap kağıtları ve aday cevapları erişime açıldı
2024-KPSS lisans sınavları cevap kağıtları ve aday cevapları erişime açıldı
Antalya'da sahiplenilen saldırgan köpeğin tekrar sokağa bırakıldığı iddiası
Antalya'da sahiplenilen saldırgan köpeğin tekrar sokağa bırakıldığı iddiası
AFAD'dan İzmir ve Aydın'daki orman yangınlarına ilişkin açıklama
AFAD'dan İzmir ve Aydın'daki orman yangınlarına ilişkin açıklama