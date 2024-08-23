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Opel Corsa, yılın ilk yarısında Almanya'da sınıfının en çok tercih edilen aracı oldu

Opel Corsa, yılın ilk yarısında Almanya'da sınıfının en çok tercih edilen aracı oldu

Opel Corsa, 2024'ün ilk yarısı içinde 20 binden fazla yeni plaka tesciliyle Almanya'da sınıfının en çok tercih edilen aracı konumunda yer aldı.

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Şirketten yapılan açıklamada belirtilen Almanya Federal Motorlu Taşımacılık Kurumu'nun (KBA) verilerine göre, Opel Corsa, yılın ilk 6 ayında tüm motor seçenekleriyle 20 bin 231 adet satılarak kendi segmentinin lideri konumuna geldi. Corsa Elektrikli ise kendi sınıfında elektrikli araçlar arasında liderliğini bu yıl da korudu.

İlk kez piyasaya sürüldüğü 1982'den bu yana dünya çapında 14,6 milyondan fazla satılarak sınıfında son teknolojileri kullanıcılarla buluşturan Corsa, Almanya'da son 3 yıldır segmentinin en popüler modeli olarak öne çıkıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Opel Almanya Başkanı Patrick Dinger, "Şimdiye kadar mükemmel bir sonuca ulaştık. Yılın ilk yarısında kendi segmentinde lider olan, en popüler aracımız Corsa, bu sonucun elde edilmesinde büyük katkı sağladı. Opel'in binek araçlarına yönelik önemli artış, model gamının müşteri ihtiyaçlarına en iyi şekilde uyarlandığının net bir göstergesidir." ifadelerini kullandı.

Opel'in mobilite ve gelişmiş mühendislik yeniliklerini, geniş bir müşteri kitlesi için erişebilir kılma vaadine ortak olan Corsa, yeni Opel Vizor marka yüzü ve sezgisel dijital kokpit teknolojisinin yanı sıra karşıdan gelen araç sürücüsünün gözlerinin kamaşmasını engelleyen yeni "Intelli-Lux LED Matrix Light" ile çok sayıda üstün teknolojiyi ve güvenlik donanımını segmentinin ötesine taşıyarak sunuyor.

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