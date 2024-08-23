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Barış Yarkadaş 'Fatih işte budur' diyerek' anlattı Ahmet Tezcan düzeltti

Barış Yarkadaş 'Fatih işte budur' diyerek' anlattı Ahmet Tezcan düzeltti

Fatih Altaylı, Barış Yarkadaş'ı hedef alınca yanıt gecikmedi. Yarkadaş, Altaylı'nın yönetici olduğu Günaydın gazetesindeki mali krizde yaşanan bir olayı anlattı. Yarkadaş'ın paylaşımına şahit gösterdiği yazar Ahmet Tezcan'dan düzeltme geldi.

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Gazeteci Fatih Altaylı, YouTube kanalında Barış Yarkadaş için, "Enteresan bir figür. Gazeteci desen gazeteci değil, siyasetçi desen siyasetçi değil" dedi.

Kendisini hedef alan Altaylı'ya sosyal medya hesabından cevap veren Yardaş dikkat çeken bir açıklamada bulundu. 1991 senesinde Güneş Gazetesi'nde stajyer olduğu zaman ciddi bir mali kriz olduğuna değinen Barış Yardaş, o sıralar aralarında Fatih Altaylı'nın da bulunduğu yönetim kadrosunun maaşları ödeyemediğine dikkat çekti. Olayı aktaran Yarkadaş Ahmet Tezcan'ı da şahit gösterdi.

"Fatih işte budur"

Ahmet Tezcan'dan cevap

Barış Yardaş'ın bu paylaşımının hemen ardından bir açıklama da Ahmet Tezcan'dan geldi. Tezcan, "Ben çok iyi hatırlıyorum da sen biraz yanlış hatırlıyorsun Barış. 'Bebeğe süt alacak' dediğim bir arkadaş değildi bendim. Fatih öyle bir şey söylemedi aksine 'Bana bir yerden 500 lira gelecek, onu dağıtacağız, sen bekle 100 lirasını sana verelim' dedi ve dediği gibi oldu" dedi.

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