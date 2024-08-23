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Eylem Tok ve oğlu 'şeytan Amerika'ya takıldı 'Reza Sarraf 300 yıl yatacak' deniyordu

Eylem Tok ve oğlu 'şeytan Amerika'ya takıldı 'Reza Sarraf 300 yıl yatacak' deniyordu

Yeni Akit gazetesi yazarı Ali Karahasanoğlu, ABD ile işbirliği yapan suçluluların ABD hapishanelerinde rahat yaşadığını ve kısa sürede çıktığını, ancak sıradan insanların Eylem Tok ve oğlu gibilerin süründürüldüğünü yazdı.

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İstanbul Kemerburgaz'da 1 Mart'ta meydana gelen ve Oğuz Murat Aci'nin hayatını kaybettiği trafik kazasının şüphelisi Timur Cihantimur ve annesi Eylem Tok'un ABD'de yakalanmaları sonrası yargı süreci devam ediyor.

ABD hapishanelerinde kabus dolu günler geçiren Cihantimur'un ve annesinin durumunu Yeni Akit gazetesi yazarı Ali Karahasanoğlu, "Eylem Tok ve oğlu, Amerikan adaleti!" yazısında değerlendirdi.

ABD'ye kaçtıklarına bin pişman olan ikili hakkında yazı kaleme alan Karahasanoğlu, ABD'nin çıkarlarına göre adalet sistemini nasıl kullandığını anlattı.

Fetullah Gülen'in iade dosyasının kapağının bile açılmadığını "300 yıl cezaevinde yatacak" denilen Reza Sarraf'ın ABD'de krallar gibi hayat sürdüğüne değinen Karahasanoğlu, yazısında şu ifadelere yer verdi:

"Ve en nihayetinde, şimdi Eylem Tok ve oğlu.. Bir sayfalık olay anlatımını içeren metni okuyup, “Sizi iade ediyoruz/ sizi şu sebeple iade etmiyoruz” denilecek iken..

Aylardır bekletiliyor.

Bekletiliyor mu?

Yoksa Fetullah Gülen gibi. Reza Sarraf gibi. Sezgin Baran Korkmaz gibi.. Onlar da devşiriliyor, CIA’ye eleman olarak mı yazılıyor..

En nihayetinde, “Türkiye’de yatacağı süreyi, Amerika’da zaten cezaevinde geçirdiler.. Dolayısı ile tahliyelerine” mi denilecek?

“ABD’de yatmış işte. Ne farkeder” diyeceksiniz..

Şu an cezaevinde olduğu doğru mu, orasını Allah bilir..

Aman dikkat..

Bu şeytan Amerika..

İçimizdeki uşakları aracılığı ile..

Türkiye’den kaçan yakalamalı kişileri tutukladığında da şeytan..

“İade etti, edecek” tartışmaları yaparken de şeytan..

Gazze’de çocukları öldürtürken de şeytan..

Sokak hayvanları üzerinden, Türkiye’de karışıklıklar çıkarmaya çalışırken de şeytan.

Aman dikkat..

Şeytan var..

İçimizde de, şeytanın, “Amerika’da adalet var kardeşim.. Hukuk endeksinde onlar en üst sıralarda. Biz ise, en alt sıralardayız” diyen uşakları var..

Aman dikkat..

Yarın bu anne oğulu iade etseler de.. Bu ikiliye dikkat.."

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