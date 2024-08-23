Ekrem İmamoğlu görüşmenin perde arkasını anlattı! Kemal Kılıçdaroğlu ile ne konuştu?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun önceki gün Ankara’da yaptıkları görüşme dikkat çekti. Görüşmeden sonra ilk açıklama İmamoğlu’ndan geldi.

Abone ol

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, gazetecilerin sorularını yanıtladı. İmamoğlu, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'daki görüşmesine ilişkin soru üzerine şöyle konuştu:

"Sayın Kılıçdaroğlu'yla görüşmemiz sürpriz değil. Sonuçta bizim önceki dönem genel başkanımız. Bu muhabbetin içeriği tamamen bir dertleşme, sohbettir. Birbirine sevgisi, saygısı yüksek iki insanın buluşmasıdır. İçeriğin kamuoyuyla paylaşılan birçok gündemle ilgisi yoktur. Muhabbet gayet güzeldir. İki saate yakın sohbet ettik. Evinde olmaktan büyük onur duydum. Sayın Selvi Hanım'ın çayını içmekten de memnun oldum. İnşallah kendisiyle İstanbul'da da buluşmak istediğimizi, açılışlarımıza gelmesini, bizimle birlikte olmasını ve burada kendilerini ağırlamaktan da çok mutlu olacağımı, onur duyacağımı ilettim. Sizinle paylaşacağım özeti budur. İnanın özeti olduğu gibi tamamının da anlamı budur. Hiçbir türlü başka bir anlam yüklemeyiniz lütfen."

"Niye Sayın Kılıçdaroğlu'yla devamı olmayacak?"

Ziyaretlerin devamının gelip gelmeyeceğinin sorulması üzerine de İmamoğlu, şöyle konuştu:

"Niye gelmesin? Gelmezse yanlış olur. Sayın Hikmet Çetin'le sağ olsun çok sık görüşürüz mesela. Sayın Karayalçın'la bazen gündem odaklı konuşuruz. Sayın Altan Öymen'le mümkün olduğu kadar görüşebiliyoruz. Niye Sayın Kılıçdaroğlu'yla devamı olmayacak? Ben daha fazla, daha sık ve daha gündemli olmasını da dilerim. Sonuçta biz beraber çalıştık, kader birliği yaptık. Bundan sonra yeni bir dönem, yeni bir süreç var. Bu sürece de Sayın Kılıçdaroğlu ve onun gibi partimizin büyüklerinin ışık tutması, yön vermesi, tavsiyede bulunması kadar önemli hususlar yoktur."