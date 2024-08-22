Başakşehir İrlanda'dan avantajlı döndü

Temsilcimiz Başakşehir, UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında İrlanda’da St. Patrick’s ile 0-0 berabere kaldı.Abone ol
RAMS Başakşehir, Konferans Ligi play-off turu ilk maçında St. Patricks'in konuğu oldu.
Bu mücadele 0-0 beraberlikle sonuçlandı.
Karşılaşmanın rövanşı ise 28 Ağustos Çarşamba günü İstanbul'da oynanacak.
St. Patrick’s - Başakşehir ilk 11'ler
St. Patrick: Anang, Sjöberg, Grivosti, Redmond, Breslin, Palmer, Lennon, Forrester, Elbouzedi, Mulraney, Melia.
Başakşehir: Muhammed, Leo Duarte, Hamza, Opoku, Ömer Ali, Pelkas, Onur, Berkay, Deniz, Davidson, Piatek.