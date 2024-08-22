Selin Ciğerci paylaşmıştı: Gökhan Çıra'nın bebeğiyle olan fotoğrafına soruşturma

Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci'nin eski eşi Gökhan Çıra'nın evlatlık edindiği bebeğiyle paylaştığı fotoğrafla ilgili soruşturma başlatıldı. Soruşturmada, bebeğin geçici olarak devlet yurduna yerleştirilmesi talep edildi.

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Eski futbolcu Gökhan Çıra, Selin Ciğerci ile evli olduğu dönemde taşıyıcı anne yoluyla bebek sahibi olmuştu. İkili, taşıyıcı anne yoluyla sahip oldukları kızlarıyla bir kez daha gündeme gelmişti. Selin Ciğerci, Gökhan Çıra'nın yatakta kızıyla verdiği pozu sosyal medyada paylaşmıştı. Paylaşılan bu fotoğraf tartışmaları da beraberinde getirmişti.

BAŞSAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Aile Bürosu, 2022 doğumlu S.S.Ç. isimli bebeğin istismar edildiğine yönelik sosyal medya paylaşımları ve resimler nedeniyle soruşturma başlattı. Gökhan Çıra, 'aile yükümlülüğünü' ihmal etmekle suçlanıyor.

DEVLET YURDUNA YERLEŞTİRİLMESİ TALEP EDİLDİ

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada "Sosyal medyada yapılan paylaşımlar sebebiyle S.S.Ç. isimli çocuğun psikolojik ve sosyal gelişiminin olumsuz yönde etkileneceği düşünülmüş olup çocuk hakkında nihai karara varabilmek için aile hakkında detaylı bir sosyal inceleme süreci başlatılmış ve çocuğun geçici olarak devlet yurduna yerleştirilmesi talep edilmiştir" denildi.

AİLE BAKANLIĞI İDDİALARI YALANLAMIŞTI

Gökhan Çıra'nın söz konusu fotoğrafı paylaşmasının ardından sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci'nin fotoğraftaki bebeği evlat edindiği iddiaları gündeme gelmişti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da Selin Ciğerci’nin evlat edindiği iddialarına yönelik açıklama yapmıştı. Açıklamada, Selin Ciğerci’nin Türkiye’de evlat edindiği iddiası yalanlamıştı.