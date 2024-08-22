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Ryan Kent'e sürpriz Fransa'dan talip!

Ryan Kent'e sürpriz Fransa'dan talip!

Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen Ryan Kent'e Fransa Ligue 1 takımı Nice, resmi teklif sundu. Fenerbahçe'nin bu teklifi kabul etmesi beklenirken, transferde oyuncunun Nice ile yapacağı görüşmelerin belirleyici olacağı ifade ediliyor.

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Fenerbahçe'de gözden çıkartılan ve kadroda düşünülmeyen Ryan Kent'e Fransa'dan yeni talip çıktı.

Sports Digitale'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fransa Ligue 1'de son yıllarda istikrarlı bir görüntü çizen Nice, Ryan Kent için Fenerbahçe'ye resmi teklifini sundu.

Haberde Fenerbahçe'nin daha önce de göndermek için yoğun çaba sarf ettiği Ryan Kent için gelen teklifi kabul etmesinin beklendiği vurgulanırken oyuncunun Fransız ekibiyle yapacağı görüşmelerin de transferde belirleyici olacağı aktarıldı.

19 maçta 3 skor katkısı

Fenerbahçe'nin geçen sezon bedelsiz kadrosuna kattığı 27 yaşındaki Ryan Kent, sarı-lacivertli forma altında çıktığı 19 maçta 1 gol attı ve 2 asist yaptı.

Ryan Kent'in Fenerbahçe ile mevcut sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor. 

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