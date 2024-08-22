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İngiliz basını: Victor Nelsson'a 4 takımdan ilgi var

İngiliz basını: Victor Nelsson'a 4 takımdan ilgi var

Galatasaray forması giyen Victor Nelsson için transfer gelişmesi yaşandı. Ada basınına göre, oyuncunun Premier Lig’den talibi var.

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UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Play-Off Turu’nun ilk maçında Young Boys ile karşılaşan Galatasaray, rakibine 3-2 yenildi.

Öte yandan, sarı kırmızılıların Danimarkalı savunma oyuncusu Victor Nelsson için İngiltere basınından transfer haberi gündeme oturdu.

The Guardian’da yer alan habere göre; West Ham, Galatasaray formasını giyen Victor Nelsson’u gündemine aldı.


Ada ekibinin, Danimarkalı savunmacıyı 14 milyon euro karşılığında transfer etmeyi planladığı kaydedildi.

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Ayrıca, oyuncuya Sevilla, Lille ve Bologna’nın da ilgisi bulunduğu belirtildi.

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Sözleşmesi 30 Haziran 2026’da sona erecek Danimarkalı stoper, 129 karşılaşmada 4 gol ve 1 asist katkısı verdi.

Bu sezon 3 maça çıkan 25 yaşındaki oyuncu, gol veya asist üretemedi.

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