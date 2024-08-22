Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin kayboldu!

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde kaybolan 8 yaşındaki kız çocuğu aranıyor.

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Dün saat 15.00 sıralarında 8 yaşındaki çocukları Narin Güran'dan haber alamayan ailesi durumu yetkililere bildirdi. Kız çocuğunun bulunması için jandarma ve AFAD ekiplerince başlatılan arama çalışması sürüyor.

Baba Arif Güran, dün kızının kaybolduğunu, jandarma ve AFAD ekipleri ile vatandaşların kızının bulunması için seferber olduğunu söyledi.

Her yerde kızını aradıklarını dile getiren Güran, "Şu anda ekipler, sulama kanalına yoğunlaşmış. Ekiplerce dünden bu yana durmadan arama çalışması yürütülüyor. Allah razı olsun." dedi.