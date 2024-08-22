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Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! KKTC'de bir askerimiz şehit oldu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! KKTC'de bir askerimiz şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, KKTC'de meydana gelen trafik kazası sonucu 1 askerin şehit olduğunu, 11 askerin yaralandığını bildirdi.

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KKTC'de meydana gelen bir trafik kazasında Piyade Er Uğurcan Işık şehit oldu. Kazada 11 asker de yaralandı. Acı haberi Milli Savunma Bakanlığı duyurdu.

Bakanlıktan  yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde, meydana gelen trafik kazası sonucu kahraman silah arkadaşımız Piyade Er Uğurcan Işık şehit olmuş, 11 kahraman silah arkadaşımız da yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz.”

Bakan Güler'den taziye mesajı

Öte yandan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de Bakanlığın sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımladı.

Güler, mesajında, "Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." ifadelerini kullandı.

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