Jose Mourinho'dan Ferdi Kadıoğlu için şartlı onay

Jose Mourinho, Premier Lig ekibi Brighton'a transferi konuşulan Ferdi Kadıoğlu'nun ayrılığı için şatlı onay verdi. Deneyimli hocanın yıldız futbolcunun ayrılmasına solak bir stoper alınması karşılığında onay vereceği iddia edildi.

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Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu'nun Premier Lig ekibi Brighton'a 35 milyon euro bedelle transfer olması bekleniyor.



Sarı-lacivertlilerde yıldız futbolcunun ayrılığı sonrası yerine kimin geleceği ise merak konusu.



Sabah'ta yer alan habere göre, Jose Mourinho'nun Ferdi Kadıoğlu'nun Fenerbahçe'den ayrıldığı senaryoyu düşünerek yönetimden yeni bir talepte bulunduğu iddia edildi.



Sol bekte Oosterwolde'yi oynatmayı planlayan Mourinho, yönetimden Ferdi Kadıoğlu'nun ayrılması durumunda savunmaya takviye istedi.



Sol bek değil, sol ayaklı bir stoper istediği iddia edilen Mourinho'nun Becao ve Djiku'yu yetersiz olduğu ifade edildi.



Mourinho'nun talebi doğrultusunda çalışmalara başlayan Fenerbahçe'nin ise Calvin Bassey ismini gündemine aldığı öne sürüldü.



Fulham forması giyen ve 16 milyon euro piyasa değeri bulunan solak futbolcu, hızı ve fiziğiyle dikkat çekiyor.