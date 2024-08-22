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Enuygun, Türkiye'deki en popüler balayı rotalarını derledi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Enuygun, Türkiye'deki en popüler balayı rotalarını derledi

Enuygun, balayı tatiline çıkacak çiftler için Türkiye'de en çok tercih edilen rotaları paylaştı.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, doğal güzellikleriyle ön plana çıkan Marmaris, Datça, Fethiye, Göcek, Kaş ve Kalkan balayı rotaları arasında öne çıkıyor.

Muğla'nın Marmaris ilçesi, denizin keyfini çıkarmak isteyen çiftlerin tercihleri arasında yer alırken ilçede, mavi koyları keşfetme imkanı ve tarihi yerleri ziyaret etme fırsatı bulunuyor. Bördübet, Kumlubük, Abdi Reis Koyu gibi doğal güzellikleriyle ünlü koyların gezilebildiği Marmaris'e ulaşım, Dalaman Havalimanı'ndan sağlanabiliyor.

Yeşil ve mavinin buluştuğu, doğası, tarihi yapıları ve berrak deniziyle Datça, huzurlu bir balayı arayanların rotası olarak dikkati çekiyor. Palamutbükü, Ovabükü ve Kargı Koyu gibi popüler koyları bulunan Datça’da, Eski Datça, Datça Kalesi ve Knidos Antik Kenti ziyaret edilebiliyor.

Fethiye, koyları, turkuaz denizi, yamaç paraşütü ve doğa sporlarıyla macera dolu bir balayı tatili arayanların tercihi olarak öne çıkarken Ölüdeniz, Babadağ, Kelebekler Vadisi ve Saklıkent Kanyonu bölgede tatilcilerin en çok ziyaret ettiği yerler arasında bulunuyor.

Muğla'nın Fethiye ilçesine bağlı Göcek ise mavi bayraklı plajları ve yat turizmiyle biliniyor.

Antalya'nın Kaş ilçesi dinlendirici bir balayı tatili isteyenler tarafından tercih ediliyor. Kaputaş Plajı başta olmak üzere, Hidayet Koyu Plajı, Büyükçakıl Plajı ve Kaş Belediyesi Halk Plajı gibi sakin plajlarıyla öne çıkan Kaş, dalış meraklıları için de ideal bir rota olarak öne çıkıyor.

Kaş ilçesinin turistik bölgesi Kalkan ise tekne turlarıyla gizli koyları ve mağaraları keşfetmek isteyenlerin listesinde bulunuyor.

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