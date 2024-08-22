Akaryakıta indirim geliyor! Depoları doldurmak için bekleyin, güncel fiyatlar benzin ve motorinin litresi ne kadar?
Brent petrol fiyatı 75 dolara gerilerken, sektör kaynaklarına göre Türkiye'deki benzin fiyatlarında da indirim bekleniyor. Araç sahipleri depoları doldurmak için acele etmeyin...Abone ol
Brent petrol fiyatlarında düşüş sürüyor. 22 Ağustos 2024 sabahında Brent petrol, 75 dolar bandında işlem görüyor.
NTV'de yer alan habere göre petrol fiyatlarındaki düşüşle sektör kaynakları benzin grubunda indirim beklendiğini açıkladı.
Benzin fiyatlarında 1 lira 46 kuruşluk indirim beklenirken, motorin grubunda ise herhangi bir fiyat değişikliği öngörülmüyor.
Güncel benzin ve motorin fiyatları
İstanbul'da benzinin litresi ortalama 44,66 liraya, motorinin litresi ise 43,94 liraya satılıyor.
LPG/Otogazın pompa fiyatı İstanbul Avrupa yakasında 23,23 lira, Anadolu yakasında 22,69 lira seviyesinde yer alıyor.