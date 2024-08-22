Dolar ve Euro'da hızlı yükseliş! Rakamlar belli oldu, alım-satım yapacaklar dikkat

Dolar ve Euro'da günün ilk rakamları belli oldu. Güne yükselişle başlayan Dolar/TL 33,95 seviyesinden işlem görüyor. Euro'da da değer kazancı sürüyor.İşte piyasalarda son durum...

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Dün 33,86-33,97 lira bandında hareket eden dolar/TL günü önceki kapanışına göre yüzde 0,07 azalışla 33,8639'dan tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne değer kazancıyla başlamasının ardından yüzde 0,30 artışla 33,9479'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL de önceki kapanışına göre yüzde 0,60 değer kazancıyla 37,9812'den, sterlin/TL ise önceki kapanışına göre yüzde 0,20 artışla 44,4575'ten satılıyor.

Dün, 100,9 seviyesine kadar gerileyen dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanışın hemen üzerinde 101,16 seviyesinde bulunuyor.

Dünya genelinde bir süredir devam eden enflasyonla mücadelede sona yaklaşılırken özellikle ABD Merkez Bankasının (Fed) yıl sonuna kadar atacağı adımlara yönelik belirsizlik devam ediyor.

Analistler, bugün Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'ndan gelecek haber akışının yanı sıra yoğun makroekonomik veri gündeminin takip edileceğini ifade ederek teknik açıdan dolar endeksinde 102,5 seviyesinin direnç, 100 seviyesinin ise destek olarak öne çıktığını kaydetti.