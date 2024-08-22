BIST 9.974
DOLAR 33,95
EURO 37,97
ALTIN 2.734,49
HABER /  EKONOMİ

Dolar ve Euro'da hızlı yükseliş! Rakamlar belli oldu, alım-satım yapacaklar dikkat

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Dolar ve Euro'da hızlı yükseliş! Rakamlar belli oldu, alım-satım yapacaklar dikkat

Dolar ve Euro'da günün ilk rakamları belli oldu. Güne yükselişle başlayan Dolar/TL 33,95 seviyesinden işlem görüyor. Euro'da da değer kazancı sürüyor.İşte piyasalarda son durum...

Abone ol

Dün 33,86-33,97 lira bandında hareket eden dolar/TL günü önceki kapanışına göre yüzde 0,07 azalışla 33,8639'dan tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne değer kazancıyla başlamasının ardından yüzde 0,30 artışla 33,9479'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL de önceki kapanışına göre yüzde 0,60 değer kazancıyla 37,9812'den, sterlin/TL ise önceki kapanışına göre yüzde 0,20 artışla 44,4575'ten satılıyor.

Dün, 100,9 seviyesine kadar gerileyen dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanışın hemen üzerinde 101,16 seviyesinde bulunuyor.

Dünya genelinde bir süredir devam eden enflasyonla mücadelede sona yaklaşılırken özellikle ABD Merkez Bankasının (Fed) yıl sonuna kadar atacağı adımlara yönelik belirsizlik devam ediyor.

Analistler, bugün Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'ndan gelecek haber akışının yanı sıra yoğun makroekonomik veri gündeminin takip edileceğini ifade ederek teknik açıdan dolar endeksinde 102,5 seviyesinin direnç, 100 seviyesinin ise destek olarak öne çıktığını kaydetti.

ÖNCEKİ HABERLER
Boyner Grup'tan otizmli bireylere fırsat
Boyner Grup'tan otizmli bireylere fırsat
Akkuyu Nükleer Güç Santrali birinci ünite inşaatında bir aşama daha tamamlandı
Akkuyu Nükleer Güç Santrali birinci ünite inşaatında bir aşama daha tamamlandı
Eşiyle ilgili bilgiyi öğrenince boşanmak istedi! Yargıtay, o kocayı haklı buldu
Eşiyle ilgili bilgiyi öğrenince boşanmak istedi! Yargıtay, o kocayı haklı buldu
Adana'da evin bahçesinde kısmen toprağa gömülü 8 tabanca bulundu
Adana'da evin bahçesinde kısmen toprağa gömülü 8 tabanca bulundu
Kurtlar Vadisi'nin İnci'si Sema Şimşek'i sinirlendiren yorum: "Her gün zina yapmaktansa...""
Kurtlar Vadisi'nin İnci'si Sema Şimşek'i sinirlendiren yorum: "Her gün zina yapmaktansa...""
Dolar milyarderinin ve kızının cesedi batık tekneden çıkarıldı
Dolar milyarderinin ve kızının cesedi batık tekneden çıkarıldı
Gece yarısı panik yaratan deprem! AFAD'dan açıklama geldi
Gece yarısı panik yaratan deprem! AFAD'dan açıklama geldi
Kaçak inşaat skandalı! Boğaz'daki görüntü olay oldu, Bakanlık harekete geçti: İBB'ye uyarı yazısı gitti
Kaçak inşaat skandalı! Boğaz'daki görüntü olay oldu, Bakanlık harekete geçti: İBB'ye uyarı yazısı gitti
Beştepe'deki danışmanlar toplantıya katıldı Şimşek toplantıdan çıktı iddiasına yalanlama
Beştepe'deki danışmanlar toplantıya katıldı Şimşek toplantıdan çıktı iddiasına yalanlama
Sürpriz görüşme! Ekrem İmamoğlu'ndan Kemal Kılıçdaroğlu'na ziyaret! Neler konuşuldu?
Sürpriz görüşme! Ekrem İmamoğlu'ndan Kemal Kılıçdaroğlu'na ziyaret! Neler konuşuldu?
Tablet, telefon, bilgisayar... İkinci el ürün satışlarında yeni dönem! 3 ay sonra başlıyor: Artık zorunlu olacak
Tablet, telefon, bilgisayar... İkinci el ürün satışlarında yeni dönem! 3 ay sonra başlıyor: Artık zorunlu olacak
İki yıl üst üste işlenmeyen tarım arazileri kiraya verilecek
İki yıl üst üste işlenmeyen tarım arazileri kiraya verilecek