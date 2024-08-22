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Tablet, telefon, bilgisayar... İkinci el ürün satışlarında yeni dönem! 3 ay sonra başlıyor: Artık zorunlu olacak

Tablet, telefon, bilgisayar... İkinci el ürün satışlarında yeni dönem! 3 ay sonra başlıyor: Artık zorunlu olacak

Cep telefonu, tablet, akıllı saat, bilgisayar... İkinci el teknolojik ürün satışına yeni düzenleme geldi. Ticaret Bakanlığı, yenilenmiş teknolojik ürünlerin bakanlık bilgi sistemine kaydını zorunlu hale getirdi. Tüketici mağduriyetinin önüne geçmek ve kayıt dışılığı engellemek için alınan kararın 3 ay sonra yürürlüğe gireceği öğrenildi.

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Cep telefonu, tablet, akıllı saat, bilgisayar, modem ve oyun konsolu satışlarında yeni dönem başlıyor. Artan fiyatlar son bir yılda yenilenmiş teknolojik ürün piyasasında hareketi artırmıştı. Kırılan, arızalanan telefon ve tabletler, parçaları yenilenerek piyasaya geri kazandırılıyordu.

Ticaret Bakanlığı'na kayıt zorunluluğu

Firmalar yeniledikleri telefonları, isteklerine bağlı olarak Ticaret Bakanlığı'nın sistemine kayıt edebiliyorlardı. Ancak Ticaret Bakanlığı söz konusu yeni düzenlemeyle beraber o kayıt işlemini zorunlu kıldı.

Firmalar, yenilenmiş telefonları satabilmek için artık kayıt yaptırmak zorunda.

"Müşteri için çok iyi oldu"

Show Haber'e konuşan telefoncu Kenan Ertürk, "Bu yeni düzenleme müşteri için çok iyi oldu. Müşteri, artık aldığı cihazın Ticaret Bakanlığı'na kayıtlı bir cihaz olduğu için ne aldığını bilecek." dedi.

Düzenlemeyle birlikte ikinci el telefon piyasasında kayıt dışılığın önlenmesinin yanı sıra tüketicinin bu ürünlere güvenilir bir şekilde ulaşması hedefleniyor.

Bilgisayarlar, akıllar saatler, oyun konsollarını da kapsıyor

Söz konusu karar sadece cep telefonu ve tabletleri kapsamıyor. Aynı zamanda bilgisayarlar, akıllı saatler, modemler ve oyun konsolları için de kayıt zorunluluğu getirildi.

Alınan karar ise 3 ay sonra yürürlüğe girecek.

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