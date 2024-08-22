Michy Batshuayi: Hoca çözümü bulacaktır

Galatasaraylı futbolcu Michy Batshuayi, Young Boys'a 3-2 yenildikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu. Batshuayi, "Ben sadece bir oyuncuyum. Hoca, rövanş için çözümü bulacaktır." ifadelerini kullandı.

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UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Play-Off Turu’nun ilk maçında Young Boys ile karşılaşan Galatasaray, rakibine 3-2 yenildi.

Takımının 2 golünü atan Galatasaraylı futbolcu Michy Batshuayi, Young Boys maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

"HOCA, RÖVANŞ İÇİN ÇÖZÜMÜ BULACAKTIR"

Michy Batshuayi maçla ilgili, "Bu sonuçtan ötürü mutsuzuz. Sentetik sahada oynadık, kolay değildi. Çok fazla süre alamadım ama maçtan önce hocamız bana olumlu sözlerle motive etti. Ben de sahaya çıktım, golleri attım. Sonuçtan mutlu değiliz ama rövanşa konsantre olacağız." dedi.

Yıldız oyuncu ayrıca, "Ben sadece bir oyuncuyum. Hoca, rövanş için çözümü bulacaktır." ifadelerini kullandı.