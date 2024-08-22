BIST 9.905
DOLAR 33,92
EURO 37,95
ALTIN 2.741,31
HABER /  SPOR  /  GALATASARAY

Michy Batshuayi: Hoca çözümü bulacaktır

Michy Batshuayi: Hoca çözümü bulacaktır

Galatasaraylı futbolcu Michy Batshuayi, Young Boys'a 3-2 yenildikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu. Batshuayi, "Ben sadece bir oyuncuyum. Hoca, rövanş için çözümü bulacaktır." ifadelerini kullandı.

Abone ol

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Play-Off Turu’nun ilk maçında Young Boys ile karşılaşan Galatasaray, rakibine 3-2 yenildi.

Takımının 2 golünü atan Galatasaraylı futbolcu Michy Batshuayi, Young Boys maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

"HOCA, RÖVANŞ İÇİN ÇÖZÜMÜ BULACAKTIR"

Michy Batshuayi maçla ilgili, "Bu sonuçtan ötürü mutsuzuz. Sentetik sahada oynadık, kolay değildi. Çok fazla süre alamadım ama maçtan önce hocamız bana olumlu sözlerle motive etti. Ben de sahaya çıktım, golleri attım. Sonuçtan mutlu değiliz ama rövanşa konsantre olacağız." dedi.

Yıldız oyuncu ayrıca, "Ben sadece bir oyuncuyum. Hoca, rövanş için çözümü bulacaktır." ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Fernando Muslera korkuttu! Oyuna devam edemedi
Fernando Muslera korkuttu! Oyuna devam edemedi
Yurt genelinde sıcaklıklar 5 derece kadar düşecek
Yurt genelinde sıcaklıklar 5 derece kadar düşecek
İsrail basını Netanyahu'nun alçak planını açıkladı: İşgal!
İsrail basını Netanyahu'nun alçak planını açıkladı: İşgal!
Çanakkale açıklarında 19 düzensiz göçmen yakalandı
Çanakkale açıklarında 19 düzensiz göçmen yakalandı
Galatasaray deplasmanda Young Boys'a 3-2 mağlup oldu
Galatasaray deplasmanda Young Boys'a 3-2 mağlup oldu
Giovanni van Bronckhorst: İyi bir takıma karşı oynayacağız
Giovanni van Bronckhorst: İyi bir takıma karşı oynayacağız
Tayvan'da 4 yeni Maymun çiçeği vakası görüldü
Tayvan'da 4 yeni Maymun çiçeği vakası görüldü
Naci Görür: İstanbul'da 3 konuttan 2'si risk altında
Naci Görür: İstanbul'da 3 konuttan 2'si risk altında
Türkiye'den Malezya ve Endonezya'ya İHA ve füze ihracatı
Türkiye'den Malezya ve Endonezya'ya İHA ve füze ihracatı
İstanbul Havalimanı en bağlantılı havalimanları arasında ilk sırada
İstanbul Havalimanı en bağlantılı havalimanları arasında ilk sırada
Hamas'tan, 'İsrail terörünü durdurun' çağrısı
Hamas'tan, 'İsrail terörünü durdurun' çağrısı
Bakan Bolat, emlakta "doğrulanmış ilan" uygulamasına ilişkin detayları paylaştı
Bakan Bolat, emlakta "doğrulanmış ilan" uygulamasına ilişkin detayları paylaştı