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Young Boys-Galatasaray Şampiyonlar Ligi play-off turu maçı (CANLI YAYIN)

Young Boys-Galatasaray Şampiyonlar Ligi play-off turu maçı (CANLI YAYIN)

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında bugün İsviçre'nin Young Boys takımına konuk olacak.

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Bern kentindeki Wankdorf Stadı'nda yapılacak maç, TSİ 22.00'de başlayacak. Müsabaka, TRT 1 ve Tabii platformundan yayımlanacak.

Young Boys 0-0 Galatasaray (CANLI SKOR)

İLK 11'LER

Young Boys: David von Ballmoos, Blum, Ali Camara, Zoukrou, Hadjam, Niasse, Lauper, Colley, Ugrinic, Monteiro, Ganvoula

Galatasaray: Muslera, Jelert, Nelsson, Abdülkerim, Köhn, Torreira, Sara, Barış Alper, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi

Trendyol Süper Lig'de geçen sezon 102 puan toplayarak rekor kıran sarı-kırmızılı takım, üst üste 2, toplamda da 24. kez şampiyonluğa ulaştı. Galatasaray, ülke puanı gereği şampiyon olmasına rağmen UEFA Şampiyonlar Ligi'ne play-off turundan başladı.

İsviçre Süper Ligi'nde geçen sezon şampiyonluk sevinci yaşayan Young Boys da "Devler Ligi"ne bu turda dahil oldu.

İki takım arasındaki rövanş müsabakası 27 Ağustos Salı günü İstanbul'da yapılacak. İki maç sonunca turu geçen takım adını 36 takımlı yeni formatıyla oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi'ne yazdıracak.

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