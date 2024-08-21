Türkiye'den Malezya ve Endonezya'ya İHA ve füze ihracatı

Malezya ve Endonezya'ya İHA ve füze ihracatı yapan Türkiye'nin başarısı ABD basınında gündem oldu.

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ABD merkezli iş dünyası dergisi Forbes, Endonezya ve Malezya'nın Türkiye'den sipariş ettiği Bayraktar TB2 ve Kara Atmaca gibi çok sayıda füze türünü yakın markaja aldı. Forbes, Türkiye'nin kısa sürede Endonezya ve Malezya'ya çok sayıda ihracat yaptığına dikkat çekerek, savunma ilişkilerinin giderek geliştiğine dikkat çekti.

TÜRKİYE'NİN İHA VE FÜZE BAŞARISI ABD'DE GÜNDEM OLDU

İki ülkenin de Türkiye'den çok sayıda farklı türde teknoloji aldığına değinen Forbes, Endonezya ve Malezya'nın sadece iki yıl gibi kısa bir sürede Türkiye'nin yerli silah sistemlerinin önemli ithalatçıları haline geldiğini, gelişmiş insansız hava araçları, gemi savar füzeleri ve hatta savaş gemileri sipariş ettiklerini yazdı.

Analizinde Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in açıklamalarına yer veren Forbes, Endonezya'nın 17 Ağustos'taki 79. Bağımsızlık Günü'nü kutlarken, Bakan Güleri'in "Silahlı kuvvetlerimiz tarafından icra edilen ortak eğitim ve tatbikatların sayısının artırılmasını temenni ediyoruz. Ana hedefimiz, her alanda dostluğumuzu ve iş birliğimizi çok daha güçlü bir seviyeye çıkarmaktır." dediğini hatırlattı.

Makalenin devamında Endonezya Hava Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Hadi Tjahjanto'nun 1 Temmuz'da Ankara'da Türk Hava Kuvvetleri komutanıyla bir araya gelerek hava savunmalarını güçlendirme konusunda iş birliğini ve diğer konuları görüştüğü aktarıldı. Makalede, Endonezyalı yetkilinin, önceki günlerde Türkiye'nin yaygın olarak ihraç ettiği Bayraktar TB2'nin üreticisi BAYKAR Teknoloji'ye ait tesisleri ziyaret etti ve şirketin gelişmiş AKINCI insansız savaş hava aracının uçuş gösterisini izlediği bildirildi.

SON 2 YILA DİKKAT ÇEKİLDİ

ABD merkezli dergi Forbes, Türkiye ile Endonezya arasındaki savunma ilişkilerinin yalnızca son iki yılda verilen birkaç siparişle giderek geliştiğine dikkat çekti.

Haberin devamında Endonezya Donanması'nın Haziran ayında duyurulan bir girişimin parçası olarak Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından üretilen İHA'lar ile BAYKAR tarafından geliştirilen Bayraktar Akıncı ve Anka İHA'larını satın almakla ilgilendiği aktarıldı. BAYKAR ve TUSAŞ ayrıca Endonezya'nın Dirgantara Endonezya havacılık firmasıyla işbirliği yapmaya hazırlandığı ifade edildi.

Forbes'in analizinin devamında şu ifadeler kullanıldı;

"Cakarta, 2023 yılında TAI ile imzalanan 300 milyon dolarlık anlaşma kapsamında ordusu, hava kuvvetleri ve donanması için 12 adet Anka İHA sipariş etti ve teslimatın 2025 Kasım ayından önce gerçekleşmesini bekliyor. Endonezya, Türk sistemlerini geniş deniz sınırlarını gözetlemek ve savunmak için uygun görüyor. Örneğin, ülkenin savunma bakanlığı Haziran ayında, bu savaş gemileri için farklı tedarikçilerden silah ithal etme planını revize ederek, yaklaşan Red White firkateynlerini Türk füzeleriyle donatmayı önerdi.

Endonezya'nın 45 adet yerli olarak geliştirilen Türk Atmaca gemi karşıtı güdümlü füze satın almaya karar vermesinin ardından bu hamle geldi ve Cakarta, bu Türk yüzeyden yüzeye füzesinin ilk ihracat müşterisi oldu. Türkiye, Amerikan yapımı AGM-84 Harpoons'un yerine Atmaca'yı inşa ediyor.

Füzenin kara tabanlı versiyonu olan Kara Atmaca, Pazar günü en uzun menzilli uçuş testini tamamlayarak yüzen bir hedefi "tam isabet" ile vurdu. Bu füzenin 173 mil menzili olduğu ve deniz versiyonundan biraz daha ağır bir harp başlığına sahip olduğu iddia ediliyor.

Atmaca, Türkiye'nin geliştirdiği tek füze değil Endonezya, satın alan ilk ülke oldu. Türkiye'nin füze üreticisi Roketsan, Kasım 2022'de Endonezya ile Türkiye'nin Bora-1 SRBM'sinin ihracat versiyonu olan Khan kısa menzilli balistik füzesini tedarik etmek için bir sözleşme imzaladı ve bu, Cakarta'yı Türk SRBM'sinin ilk yabancı operatörü yapacak.

Endonezya, Türkiye'nin katmanlı hava savunma sistemi geliştirmesi için başka bir sözleşmeyle birlikte bu sözleşmeyi imzaladı. Bu son sözleşme hakkında kamuoyuna açık daha az ayrıntı var. Yukarıda bahsedilen Endonezya Hava Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı ile Türk Hava Kuvvetleri Komutanı arasındaki 1 Temmuz toplantısı büyük ihtimalle bu sözleşmenin ilerlemesiyle ilgili tartışmaları içeriyordu. Bu arada, Türkiye, Ağustos ayının başlarında, esas olarak, tamamen olmasa da, yerli yüzeyden havaya füzelerden oluşacak olan Steel Dome entegre çok katmanlı ulusal hava savunma sistemini duyurdu."

Forbes, Türkiye'nin Endonezya'nın batı komşusu Malezya ile de bazı önemli savunma sözleşmeleri imzaladığını hatırlattı.

Analiz ayrıca şöyle devam etti;

Savunma Bakanı Guler Pazartesi günü Malezya'yı ziyaret etti ve Malezyalı mevkidaşı ve ülkenin başbakanıyla bir araya geldi. İkili savunma iş birliğini görüştü.

Malezya, Haziran ayında Türkiye'de Kraliyet Malezya Donanması için üç kıyı görev gemisi inşa etmek üzere bir sözleşme imzaladı. Defense News'e göre sözleşme, "Malezya'nın savunma ekipmanı tedarik etmek için hükümetler arası bir anlaşma imzaladığı ilk sefer" anlamına geliyor.

Türkiye, savaş gemilerini bu yıl inşa etmeye başlamayı ve dört yıldan kısa bir sürede teslim etmeyi umuyor. Gemiler, Türk sensörleri ve Atmaca füzeleriyle donatılacak.

Malezyalı Dayatech Merin şirketi de Mayıs ayında Kuala Lumpur'da düzenlenen DSA 2024 savunma fuarında, Malezya donanmasının korvetleri ve füze botları için Türk Kuzgun gemisavar füzeleri satın almayı teklif etmişti.

Malezya, Mayıs 2023'te TAI ile hava kuvvetleri ve polis operasyonlarını desteklemek için 91,6 milyon dolar değerindeki bir sözleşmenin parçası olarak üç Anka insansız hava aracı için bir sözleşme imzaladığını duyurdu. DSA 2024'teki Malezya hava kuvvetlerinin bir temsilcisi, Naval News'e insansız hava araçlarının üretimi ve Malezyalı personelin bunları çalıştırma eğitiminin bir yıl sonra bile hala programda olduğunu söyledi.

Forbes analizin sonunda, çok sayıda projenin devam ettiği göz önüne alındığında, bu on yılın sonunda Endonezya ve Malezya silahlı kuvvetlerinin, kendi hava sahalarını ve karasularını gözetlemek ve savunmak için çeşitli Türk yapımı sistemleri konuşlandıracağının açık olduğunu bildirdi.

KAYNAK: STAR