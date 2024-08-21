BIST 9.932
DOLAR 33,91
EURO 37,76
ALTIN 2.726,20
HABER /  EKONOMİ

Altının kilogram fiyatı ne kadar oldu?

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Altının kilogram fiyatı ne kadar oldu?

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 782 bin lira oldu.

Abone ol

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 782 bin lira oldu.

Altın piyasasında en düşük 2 milyon 750 bin lirayı, en yüksek 2 milyon 789 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yatay seyirle 2 milyon 782 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 2 milyon 782 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de, altında işlem hacmi 3 milyar 99 milyon 407 bin 625,54 lira, işlem miktarı ise 1.122,36 kilogram oldu.

Tüm metallerde işlem hacmi de 3 milyar 422 milyon 173 bin 676,33 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar NMGlobal Kıymetli Madenler, Ziraat Bankası, Vakıf Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi ve Türkiye Vakıflar Bankası olarak sıralandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Almanlar üzgün! Manuel Neuer'den veda açıklaması geldi
Almanlar üzgün! Manuel Neuer'den veda açıklaması geldi
Afrin'de bomba yüklü motosikletle terör saldırısı
Afrin'de bomba yüklü motosikletle terör saldırısı
Erdoğan vergi paketinde zenginlere vergi affı istedi iddiasına DMM'den yalanlama
Erdoğan vergi paketinde zenginlere vergi affı istedi iddiasına DMM'den yalanlama
Evinde elleri ve ayakları bağlanmış halde ölü bulundu! Kadıköy'deki vahşette yeni gelişme
Evinde elleri ve ayakları bağlanmış halde ölü bulundu! Kadıköy'deki vahşette yeni gelişme
Mehmet Sepil'den Göztepe-Fenerbahçe maçındaki olaylarla ilgili açıklama
Mehmet Sepil'den Göztepe-Fenerbahçe maçındaki olaylarla ilgili açıklama
Chelsea Atletico Madrid'in Portekizli yıldızını transfer etti
Chelsea Atletico Madrid'in Portekizli yıldızını transfer etti
Türkiye'de 'Maymun Çiçeği' görüldü mü? Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu:Tek tük görülebilir ama bu bir salgın olmaz
Türkiye'de 'Maymun Çiçeği' görüldü mü? Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu:Tek tük görülebilir ama bu bir salgın olmaz
Kudüs'te Ultra Ortodoks Yahudiler, zorla askere alınması kararına karşı ayaklandı
Kudüs'te Ultra Ortodoks Yahudiler, zorla askere alınması kararına karşı ayaklandı
Yolcu otobüsü köprü ayağına çarpmıştı! Feci kazada ölü sayısı yükseldi 
Yolcu otobüsü köprü ayağına çarpmıştı! Feci kazada ölü sayısı yükseldi 
Fazla kilolarıyla eleştiriliyordu! Galatasaray'ın eski oyuncusu Ndombele'nin son hali gündem oldu
Fazla kilolarıyla eleştiriliyordu! Galatasaray'ın eski oyuncusu Ndombele'nin son hali gündem oldu
İzmir'de orman yangını çıktı! Ekipler bölgede...
İzmir'de orman yangını çıktı! Ekipler bölgede...
MiT ve İstanbul Emniyeti, PKK'nın sözde Findandiya sorumlusunu İstanbul'da yakaladı
MiT ve İstanbul Emniyeti, PKK'nın sözde Findandiya sorumlusunu İstanbul'da yakaladı