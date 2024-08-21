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Evinde elleri ve ayakları bağlanmış halde ölü bulundu! Kadıköy'deki vahşette yeni gelişme

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Evinde elleri ve ayakları bağlanmış halde ölü bulundu! Kadıköy'deki vahşette yeni gelişme

Kadıköy'de Çınar Ersanlı'nın evinde elleri ve ayakları bağlanmış halde ölü bulunmasıyla ilgili yakalanan 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

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İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince, 18 Ağustos'ta Çınar Ersanlı'nın Feneryolu Mahallesi'ndeki evinde yakınları tarafından elleri ve ayakları bağlı şekilde ölü bulunmasıyla ilgili çalışma yapıldı.

Apartmanın güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, binanın önüne yürüyerek gelen 2 kişinin Ersanlı ile buluşarak eve girdiklerini tespit etti.

Ekiplerce kimliği belirlenen şüpheliler M.A.U. (19) ve E.E. (26) Beşiktaş'ta gözaltına alındı.

Şüphelilerin, arkadaşları Ersanlı ile olay günü evde alkol aldıkları, sonrasında aralarında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Ersanlı'yı boğarak öldürdükleri anlaşıldı. M.A.U'nun 1, E.E'nin ise 7 suç kaydı olduğu belirlendi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bu arada maktul ile şüphelilerin buluşarak bir market ve binaya girdikleri anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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