BIST 9.932
DOLAR 33,91
EURO 37,76
ALTIN 2.726,20
HABER /  SPOR

Mehmet Sepil'den Göztepe-Fenerbahçe maçındaki olaylarla ilgili açıklama

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Mehmet Sepil'den Göztepe-Fenerbahçe maçındaki olaylarla ilgili açıklama

Göztepe Spor Kulübü Onursal Başkanı Mehmet Sepil, Fenerbahçe maçı sırasında sahaya inen Ali Koç'un itilerek düşürülmesi olayının kendisini şoke ettiğini belirterek, "Umarım her iki camia da bundan sonra aklıselim içerisinde yaşananı sükunetli karşılayıp, daha mantıklı ve dengeli davranırlar. Aksi takdirde sporda terör heveslilerinin önü açılmış olacaktır." ifadesini kullandı.

Abone ol

Süper Lig'in 2. haftasında 17 Ağustos'ta İzmir'de oynanan karşılaşmada yaşanan olaylarla ilgili yazılı açıklama yapan Sepil, Ali Koç'u maçın devre arasının sonuna doğru sahada gördüğünde şaşırdığını, sahaya neden indiğini anlayamadığını ifade etti.

Bu olaydan önce Göztepe ve Fenerbahçe arasında olumsuz hiçbir olayın yaşanmadığını hatırlatan Sepil, şunları kaydetti:

"Ali başkan sahaya indiğinde oraya neden gittiği, amacı ve endişesinin ne olduğu konusunda en ufak bir fikrim yoktu. Bu çok alışık olunan bir durum değil, ben 11 yıllık futbol geçmişimde ilk kez görüyorum. Bir başkan devre arasında kendi tribününe stadın içinden yürüyerek gidiyor. Biz böyle durumlarla karşılaştığımızda karşı kulübün başkanından yardım isteriz. Bana her zaman yardım edilmiştir, ben de İzmir’e gelen takımlara hep yardım etmişimdir. Bu olayların çıkmasının sebebi, kastı olmasa bile Ali Koç'un hiçbir şekilde anlayamadığımız nedenle sahanın içine girmesi ve misafir tribününe yürümesidir.

Fenerbahçe ve aynı zamanda Kulüpler Birliği Başkanının itilerek düşürülmesi asla kabul edilemez. Görmeyi hiç istemeyeceğim bir manzara. Bir başkan ve aynı zamanda arkadaşım, zaman zaman birçok şeyi paylaştığım kişi. Hepimiz bütün bu olayda şoke olduk."

 "Sağlıklı iletişim ve dayanışma"

Bu eylemi gerçekleştiren Fatih Özkan'ın Göztepe Kulübü tarafından akredite edildiğini ancak kulüpte profesyonel görevi olmadığını, altyapıyla ilgilendiğini savunan Sepil, Özkan'ı sert şekilde uyardığını anlattı.

Olayın bağlamından kopartıldığını, Göztepe Kulübü ve emniyet mensuplarına yönelik haksız eleştiriler yapıldığını kaydeden Sepil, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Umarım her iki camia da bundan sonra aklıselim içerisinde yaşananı sükunetli karşılayıp, daha mantıki ve dengeli davranırlar. Aksi takdirde sporda terör heveslilerinin önü açılmış olacaktır. Biz kulüp yöneticilerinin önde gelen görevi akılcı rekabetten verimli başarılar elde etmektir. Bizlerin dengeli hal ve tutumları, sağlıklı iletişim ve dayanışma içinde olmamız başta taraftarlarımız olmak üzere herkese doğru örnek olacaktır. Sporda şiddeti önlemenin futbol yöneticilerinin öncelikli sorumluluğu olduğunu bir kez daha hatırlatarak tüm yaşananların beni ve arkadaşlarımı derinden yaraladığını ifade etmek istiyorum."

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Young Boys-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Muhtemel 11'ler...
Foto Galeri Young Boys-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Muhtemel 11'ler... Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Chelsea Atletico Madrid'in Portekizli yıldızını transfer etti
Chelsea Atletico Madrid'in Portekizli yıldızını transfer etti
Türkiye'de 'Maymun Çiçeği' görüldü mü? Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu:Tek tük görülebilir ama bu bir salgın olmaz
Türkiye'de 'Maymun Çiçeği' görüldü mü? Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu:Tek tük görülebilir ama bu bir salgın olmaz
Kudüs'te Ultra Ortodoks Yahudiler, zorla askere alınması kararına karşı ayaklandı
Kudüs'te Ultra Ortodoks Yahudiler, zorla askere alınması kararına karşı ayaklandı
Yolcu otobüsü köprü ayağına çarpmıştı! Feci kazada ölü sayısı yükseldi 
Yolcu otobüsü köprü ayağına çarpmıştı! Feci kazada ölü sayısı yükseldi 
Fazla kilolarıyla eleştiriliyordu! Galatasaray'ın eski oyuncusu Ndombele'nin son hali gündem oldu
Fazla kilolarıyla eleştiriliyordu! Galatasaray'ın eski oyuncusu Ndombele'nin son hali gündem oldu
İzmir'de orman yangını çıktı! Ekipler bölgede...
İzmir'de orman yangını çıktı! Ekipler bölgede...
MiT ve İstanbul Emniyeti, PKK'nın sözde Findandiya sorumlusunu İstanbul'da yakaladı
MiT ve İstanbul Emniyeti, PKK'nın sözde Findandiya sorumlusunu İstanbul'da yakaladı
THY Spor Anonim Şirketi kuruldu
THY Spor Anonim Şirketi kuruldu
Belçikalı turistler köy muhtarına misafir oldu: "Türk insanı mükemmel"
Belçikalı turistler köy muhtarına misafir oldu: "Türk insanı mükemmel"
Dilan Polat fenomenliğe devam edecek mi? Avukatı Sevinç Horoz açıkladı
Dilan Polat fenomenliğe devam edecek mi? Avukatı Sevinç Horoz açıkladı
Mehmet Şimşek duyurdu: 266,9 milyar dolar
Mehmet Şimşek duyurdu: 266,9 milyar dolar
İran'dan 'İsrail'e tepkisini kasıtlı olarak mı erteledi?' sorununa yanıt
İran'dan 'İsrail'e tepkisini kasıtlı olarak mı erteledi?' sorununa yanıt