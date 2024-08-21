MiT ve İstanbul Emniyeti, PKK'nın sözde Findandiya sorumlusunu İstanbul'da yakaladı

MİT ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK’nın Finlandiya yapılanmasında sözde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren Mehnaz Omar'ı İstanbul'da yakaladı.

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MİT ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’nün ortak operasyonu sonucu, PKK/KCK’nın Finlandiya yapılanmasında sözde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren İran/Urumiye kökenli Naze Ad kod Mehnaz OMARI yakalanarak cezaevine gönderildi.

İranlı Mehnaz OMARI, Finlandiya’da PKK/KCK kadroları ile örgüt üst yönetimi arasında koordinasyonu sağlıyordu.

Örgüte eleman ve finans temini sağlıyordu

Ayrıca, PKK/KCK’lı OMARI, örgüte kişi aktarımı ve finans temininde de sorumlu düzeyde faaliyet gösteriyordu. OMARI, örgüt adına Finlandiya’da eylem ve etkinlikleri de organize ediyordu.

Finlandiya yapılanmasıyla ilgili bilgiler ele geçirildi

Uzun süredir MİT’in takibinde olan Naze Ad kod Mehnaz OMARI, düzenlenen başarılı bir operasyonla İstanbul’da yakalanarak cezaevine gönderildi.

Mehnaz OMARI’nın yakalanması ile örgütün Finlandiya yapılanmasına ilişkin pek çok bilgiye de ulaşıldı.