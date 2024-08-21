BIST 10.013
DOLAR 33,92
EURO 37,78
ALTIN 2.740,36
HABER /  GÜNCEL

MiT ve İstanbul Emniyeti, PKK'nın sözde Findandiya sorumlusunu İstanbul'da yakaladı

MiT ve İstanbul Emniyeti, PKK'nın sözde Findandiya sorumlusunu İstanbul'da yakaladı

MİT ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK’nın Finlandiya yapılanmasında sözde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren Mehnaz Omar'ı İstanbul'da yakaladı.

Abone ol

MİT ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’nün ortak operasyonu sonucu, PKK/KCK’nın Finlandiya yapılanmasında sözde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren İran/Urumiye kökenli Naze Ad kod Mehnaz OMARI yakalanarak cezaevine gönderildi.

İranlı Mehnaz OMARI, Finlandiya’da PKK/KCK kadroları ile örgüt üst yönetimi arasında koordinasyonu sağlıyordu.

Örgüte eleman ve finans temini sağlıyordu 

Ayrıca, PKK/KCK’lı OMARI, örgüte kişi aktarımı ve finans temininde de sorumlu düzeyde faaliyet gösteriyordu. OMARI, örgüt adına Finlandiya’da eylem ve etkinlikleri de organize ediyordu.

Finlandiya yapılanmasıyla ilgili bilgiler ele geçirildi

Uzun süredir MİT’in takibinde olan Naze Ad kod Mehnaz OMARI, düzenlenen başarılı bir operasyonla İstanbul’da yakalanarak cezaevine gönderildi.

Mehnaz OMARI’nın yakalanması ile örgütün Finlandiya yapılanmasına ilişkin pek çok bilgiye de ulaşıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
THY Spor Anonim Şirketi kuruldu
THY Spor Anonim Şirketi kuruldu
Belçikalı turistler köy muhtarına misafir oldu: "Türk insanı mükemmel"
Belçikalı turistler köy muhtarına misafir oldu: "Türk insanı mükemmel"
Dilan Polat fenomenliğe devam edecek mi? Avukatı Sevinç Horoz açıkladı
Dilan Polat fenomenliğe devam edecek mi? Avukatı Sevinç Horoz açıkladı
Mehmet Şimşek duyurdu: 266,9 milyar dolar
Mehmet Şimşek duyurdu: 266,9 milyar dolar
İran'dan 'İsrail'e tepkisini kasıtlı olarak mı erteledi?' sorununa yanıt
İran'dan 'İsrail'e tepkisini kasıtlı olarak mı erteledi?' sorununa yanıt
Iğdır'da yolcu otobüsü yoldan çıkıp ağaca çarptı
Iğdır'da yolcu otobüsü yoldan çıkıp ağaca çarptı
İsrail askerleri Gazze'de tuzağa düştü! Kassam Tugayları duyurdu
İsrail askerleri Gazze'de tuzağa düştü! Kassam Tugayları duyurdu
Coca Cola büyüme hedefini düşürdü Fatih Altaylı'dan tartışılan sözler
Coca Cola büyüme hedefini düşürdü Fatih Altaylı'dan tartışılan sözler
Trabzon'da yayla evinde facia! 3 kişi hayatını kaybetti
Trabzon'da yayla evinde facia! 3 kişi hayatını kaybetti
"Suriye uyruklu 2,5 milyon kişiye vatandaşlık verildiği" iddiası! Açıklama geldi
"Suriye uyruklu 2,5 milyon kişiye vatandaşlık verildiği" iddiası! Açıklama geldi
Hamas'tan, Mescid-i Aksa'nın kundaklanmasının yıl dönümünde çağrı
Hamas'tan, Mescid-i Aksa'nın kundaklanmasının yıl dönümünde çağrı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan "zenginlere vergi affı" iddialarına ilişkin açıklama
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan "zenginlere vergi affı" iddialarına ilişkin açıklama