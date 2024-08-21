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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan "zenginlere vergi affı" iddialarına ilişkin açıklama

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan "zenginlere vergi affı" iddialarına ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, son vergi paketinin yasalaşması sürecinde "zenginlere vergi affı"nın hiçbir aşamada gündeme dahi gelmediğini belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın vergi paketi hususunda tercihleri tam aksine net bir şekilde geniş kesimlerinden yana, çok kazanandan çok almayı öngören bir yaklaşım ile çalışmaların yapılması yönünde olmuştur." ifadesini kullandı.

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Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, medya ve sosyal medyada isim ve kaynak ortaya konmadan hükümetin çalışmaları hakkında yapılan temelsiz açıklamalara ve spekülatif yorumlara itibar edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Cevdet Yılmaz, şunları kaydetti:

"Hükümetimiz, resmi politika belgelerinde veya yetkililerce yapılan açıklamalar ile izleyeceği politikaları ve kapsamlı etki değerlendirmeleri sonrasında aldığı kararları şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaşmaktadır. Meclisimizden geçen son vergi paketi de bu aşamalardan geçerek teklif halini almış ve Meclisimizin takdiriyle yasalaşmıştır. Bu süreçlerde 'zenginlere vergi affı' hiçbir aşamada gündeme dahi gelmemiştir. Sayın Cumhurbaşkanımızın vergi paketi hususunda tercihleri tam aksine net bir şekilde geniş kesimlerinden yana, çok kazanandan çok almayı öngören bir yaklaşım ile çalışmaların yapılması yönünde olmuştur. Aziz milletimiz Sayın Cumhurbaşkanımızı da bu yalanları yaymaya çalışanları da gayet iyi tanımaktadır."

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