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İsrail askerleri Gazze'de tuzağa düştü! Kassam Tugayları duyurdu

İsrail askerleri Gazze'de tuzağa düştü! Kassam Tugayları duyurdu

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin güneyinde bubi tuzaklarının bulunduğu bir tünelin patlatılması sonucu İsrail askerlerinden ölen ve yaralananların olduğunu açıkladı.

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Kassam Tugayları'nın Telegram hesabından yapılan açıklamada, Gazze'nin güneyinde bulunan Han Yunus kentinin kuzeyindeki Hamed bölgesinde, önceden bubi tuzaklarının döşendiği bir tünelin girişinin patlatılarak İsrail askerlerinin hedef alındığı kaydedildi.

Açıklamada, bölgeyi karadan işgale girişen İsrail askerleri arasında ölen ve yaralananların olduğunun altı çizildi.

Gazze'ye kara saldırılarını sürdüren İsrail askerleri ile Filistinli direniş grupları arasında çatışmalar yaşanıyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 480’i çocuk, 10 bin 980’i kadın olmak üzere 40 bin 223 Filistinli öldü, 92 bin 981 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

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