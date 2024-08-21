BIST 10.013
DOLAR 33,92
EURO 37,78
ALTIN 2.740,36
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Trabzon'da yayla evinde facia! 3 kişi hayatını kaybetti

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Trabzon'da yayla evinde facia! 3 kişi hayatını kaybetti

Trabzon'un Araklı ilçesinde yayladaki evde çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybetti.

Abone ol

Haçovit Yaylası'nda Arif A'ya ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Evdeki incelemede 3 kişinin cesedine ulaşıldı.

Cenazeler, işlemlerin ardından Trabzon Adli Tıp Grup Başkanlığına gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kimlikleri belli oldu

Valilikten yapılan açıklamada, yayladaki bir evde sabah erken saatlerde çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale edilerek alevlerin söndürüldüğü belirtildi.

Yangının söndürülmesinin ardından evdeki incelemede 3 kişinin öldüğünün saptandığı bildirilen açıklamada, vefat edenlerin ev sahibi Gülüzar Altuntaş (61) ile Kasım (66) ve Arif Altuntaş (67) olduğunun değerlendirildiği kaydedildi.

İlk belirlemelere göre yangının kundaklama sonucu çıktığına dikkati çekilen açıklamada, "Olaya karıştığı değerlendirilen 3 şüpheli gözaltına alınmıştır. Cumhuriyet Savcılığına bildirilen olayla ilgili detaylı inceleme başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

ÖNCEKİ HABERLER
"Suriye uyruklu 2,5 milyon kişiye vatandaşlık verildiği" iddiası! Açıklama geldi
"Suriye uyruklu 2,5 milyon kişiye vatandaşlık verildiği" iddiası! Açıklama geldi
Hamas'tan, Mescid-i Aksa'nın kundaklanmasının yıl dönümünde çağrı
Hamas'tan, Mescid-i Aksa'nın kundaklanmasının yıl dönümünde çağrı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan "zenginlere vergi affı" iddialarına ilişkin açıklama
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan "zenginlere vergi affı" iddialarına ilişkin açıklama
Manisa'da sokakta eşini darp etmişti! Yeni gelişme
Manisa'da sokakta eşini darp etmişti! Yeni gelişme
Fahri Kurʼan Kursu Öğreticilerinin sorunları TBMM'ye taşındı
Fahri Kurʼan Kursu Öğreticilerinin sorunları TBMM'ye taşındı
Bakanlığın sağladığı destekle okuyan Siirtli öğrenci tıp fakültesine yerleşti
Bakanlığın sağladığı destekle okuyan Siirtli öğrenci tıp fakültesine yerleşti
Çin'den Rusya açıklaması: Muazzam bir dayanıklılık gösteriyor
Çin'den Rusya açıklaması: Muazzam bir dayanıklılık gösteriyor
Yozgat'taki Yerköy YHT İstasyonu cuma günü hizmet vermeye başlayacak
Yozgat'taki Yerköy YHT İstasyonu cuma günü hizmet vermeye başlayacak
Tayland'da ülke dışından gelen bir kişide M çiçeği virüsü tespit edildi
Tayland'da ülke dışından gelen bir kişide M çiçeği virüsü tespit edildi
Özgür Özel, Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi ile görüştü
Özgür Özel, Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi ile görüştü
Pegasus'tan 39,99 avroya uçma fırsatı
Pegasus'tan 39,99 avroya uçma fırsatı
Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: 8 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: 8 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi