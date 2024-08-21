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Pegasus'tan 39,99 avroya uçma fırsatı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Pegasus'tan 39,99 avroya uçma fırsatı

Pegasus, İstanbul'dan Sevilla'ya başlatacağı seferlere yönelik düzenlediği kampanya kapsamında bugün ve yarın geçerli olmak üzere biletleri 39,99 avrodan başlayan fiyatlarla satışa sundu.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, Pegasus, Türkiye'yi dünyanın dört bir yanına bağlayan uçuş ağını genişletmeye devam ediyor.

Pegasus, İspanya'nın Endülüs bölgesinin kalbi olarak anılan Sevilla'ya sefer başlatıyor. Haftada 3 frekans olacak şekilde planlanan seferlerin ilki, 24 Eylül'de gerçekleştirilecek.

Şirketin İstanbul'dan Sevilla'ya düzenleyeceği uçuşlar, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Sevilla Havalimanı'na salı, perşembe ve cumartesi günleri 10.10'da, Sevilla Havalimanı'ndan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na ise yine salı, perşembe ve cumartesi günleri 15.10'da düzenlenecek.

İstanbul'dan Sevilla'ya yapılacak uçuşların bileti, bugün ve yarın geçerli olmak üzere 39,99 avrodan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

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